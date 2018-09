X Factor 12 | Benji e Fede conduttori del daily

X Factor 12 - saranno Benji & Fede a condurre il Daily : Con la conferenza stampa di stamattina prende ufficialmente il via la grande macchina di X Factor 12. In attesa che vengano sciolti i nodi riguardo la presenza o meno di Asia Argento, la prima novità riguarda i conduttori della striscia quotidiana: saranno Benji & Fede, come annunciato sul sito ufficiale del programma. I cantanti (al secolo Benjamin Mascolo e Federico Rossi), idoli delle teenager, si cimentano quindi nella loro prima ...

Benji e Fede a X Factor 12 - conduttori del Daily per i Live Show da ottobre : Benji e Fede a X Factor 12: a sorpresa, è stata annunciata la presenza del duo modenese alla guida degli appuntamenti Daytime di X Factor 2018. Li vedremo su Sky Uno nelle vesti di conduttori della striscia quotidiana che inizierà in concomitanza con la fase dei Live Show. In conferenza stampa a Milano è stato appena annunciato che questa volta, alla guida del Daily di X Factor, ci sarà una coppia di cantanti. Lo conferma anche il sito ...