X Factor 12 | Asia Argento sostituita come giudice Ecco cosa succede

Asia Argento fuori da «X Factor 12» (ma solo ai live) : La «verità», dopo settimane di illazioni, ipotesi e supposizioni più o meno strategiche e bizzarre, l’abbiamo scoperta solo oggi, martedì 5 settembre, alla vigilia del debutto della nuova edizione di X Factor 12 su Sky Uno. Nel quartier generale di Sky Italia, a Milano, i vertici della multinazionale tv e i produttori del talent hanno finalmente svelato – più o meno – il destino di Asia Argento nel programma. L’attrice, ...

X Factor non taglia Asia dalla prima puntata del talent show : Con una conferenza stampa in vista dell'avvio della nuova edizione, X Factor rompe il silenzio sul caso Asia Argento. L'attrice non sarà tagliata dalle registrazioni delle audizioni. Nella prima puntata sarà presente al banco dei giudici, nonostante lo scandalo Bennett. Dopo l'accusa del giovane collega - che sostiene l'attrice abbia abusato di lui quando era minorenne - il talent show ha affermato che avrebbe allontanato ...

Asia Argento a X Factor 2018 confermata o sostituita? Comunicazioni ufficiali in conferenza stampa : Il futuro di Asia Argento a X Factor 2018 verrà ufficializzato nel corso della conferenza stampa in programma nella tarda mattina di mercoledì 5 settembre a Milano. Presenti i tre giudici, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Fedez, quest'ultimo apparirà per la prima volta in pubblico con la fede al dito dopo le nozze con la blogger Chiara Ferragni. A loro si aggiungerà il quarto protagonista in giuria a X Factor 12. Asia Argento a X Factor 2018 ...

