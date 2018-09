X Factor 12 | Asia Argento è stata fatta fuori Mistero sul suo sostituto Manuel Agnelli

Asia Argento fuori da X Factor 2018 : il comunicato ufficiale di Sky Italia : Asia Argento è stata tra le prime donne nel mondo del cinema a denunciare le molestie subite dal produttore Harvey Weinstein. Per questo, lo scandalo svelato dal New York Times che ha travolto l'...

Asia Argento fatta fuori da X Factor 12 : il nuovo giudice verrà rivelato prima dei live : Colpo di scena a X Factor 12. La nuova edizione del talent show Sky [VIDEO] è in partenza e debuttera' ufficialmente il prossimo giovedì 6 settembre con la prima puntata di questa stagione. Oggi durante la conferenza stampa di presentazione del programma condotto da Alessandro Cattelan è stata fatta chiarezza sul caso Asia Argento, la quale dopo essere stata travolta dallo scandalo sessuale, non fara' più parte del cast di questa edizione. X ...

Asia Argento è fuori da X Factor : l’annuncio ufficiale : La decisione era nell’aria, ma in queste ultime ore è arrivato il comunicato ufficiale: Asia Argento è definitivamente fuori da X Factor 2018. L’attrice che doveva essere la quarta giurata accanto a Fedez, Manuel Agnelli e Mara Maionchi, in seguito allo scandalo sessuale che l’ha coinvolta e che è ancora in fase di accertamento, non parteciperà più al talent show. L’annuncio ufficiale è arrivato durante la conferenza ...

Asia Argento è fuori da X Factor 2018. Sky : “Una decisione di comune accordo” : Asia Argento è ufficialmente fuori da X Factor. Sky Italia e Freemantle, dopo le accuse di molestie mosse contro l’attrice, hanno deciso di sostituirla con un nuovo quarto giudice, che verrà annunciato più avanti. Le puntate delle audizioni, già registrate, andranno in onda comunque con la Argento dietro al bancone: il nuovo giudice subentrerà dai live. “Abbiamo deciso, in accordo con Asia, di non farla partecipare ai live. È una decisione ...

Asia Argento fuori da X Factor 2018. E’ ufficiale : Asia Argento Non poteva essere altrimenti. L’avevamo in qualche modo preannunciato e ora è arrivata l’ufficialità: Asia Argento fuori da X Factor 2018. Sky ha comunicato la sua decisione pochi minuti fa nel corso della conferenza stampa di presentazione (qui i dettagli minuto per minuto) della dodicesima edizione. “Abbiamo deciso in accordo con Asia Argento di non farla partecipare ai live per tutelare i ragazzi e la gara. ...

