X Factor 12 | Asia Argento è stata fatta fuori Mistero sul suo sostituto Manuel Agnelli

VIDEO | X Factor - Fedez e Mara Maionchi sulla sostituzione di Asia : "Dispiaciuti ma la è scelta giusta" : Durante la conferenza stampa del talent, i due giudici sono intervenuti e hanno detto la loro in merito all'esclusione e...

Da domani torna X Factor su Sky - Asia Argento sarà sostituita dopo le audizioni : domani, giovedì 6 settembre, alle ore 21.15 inizia ufficialment e su Sky X Factor 12 . Questa nuova edizione " segnata profondamente dallo scandalo nel quale è stata coinvolta Asia Argento " vedrà ...

X Factor caccia Asia Argento per "motivi musicali". Ma sfrutta solo le regole della tv : A rendere interessante X Factor, quest'anno, ci sarebbe stata Asia Argento. Perché è lei e per tutto quello che, da quasi un anno, si associa al suo nome: il #MeToo, il crollo di uno degli uomini più potenti di Hollywood, la lotta glamour al patriarcato, lo scandalo sessuale col riverbero socio-cult

X Factor 2018 : Asia Argento solo nella fase casting - poi esclusa dai live : Inutile girarci intorno, a memoria d'uomo non c'è edizione italiana del talent di Sky che non sia cominciata con una conferenza stampa che per unico tema abbia avuto altro dalla pura presentazione di X Factor 2018. Ma quest'anno l'attenzione era diretta ad altro. La presentazione della dodicesima edizione del programma, al via giovedì 6 settembre alle

Ufficiale : Asia Argento fuori da X Factor. Ma Sky non svela il sostituto : Dopo tanti rumors, stamattina la conferenza stampa di X Factor, nella sede Sky di Milano, ha confermato quello che tutti si aspettavano. Ma la pay tv ha deciso di non rivelare chi sostituirà Asia ...

«X Factor 12» : e se arrivasse Sfera Ebbasta al posto di Asia? : Che Asia Argento sia fuori da X Factor 12, ormai, è stato reso noto. Anche se solo «in parte», visto che la giudice andrà in onda nelle puntate già registrate dello show, trasmesse su Sky Uno da giovedì 6 settembre. La «verità», dopo settimane di illazioni, ipotesi e supposizioni più o meno strategiche e bizzarre, l’abbiamo scoperta solo martedì 5 settembre, proprio alla vigilia del debutto della nuova edizione. Nel quartier generale di ...

Asia Argento fuori da X Factor - ecco i dettagli dalla conferenza stampa : Asia Argento di comune accordo con Sky ha deciso di non partecipare alla nuova edizione del talent show. X Factor, dunque, perde un nuovo elemento della giuria. Ma cosa succederà durante le audizioni ...

Asia Argento - Fedez : “Faccio il giudice solo a X Factor. Non aggiungo altro a questa cloaca immensa” : Fedez durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di ‘X Factor‘ è d’accordo con la scelta di Sky di sostituire Asia Argento come giudice e commenta: “Come è stata presa questa giusta secondo me scelta di voler sostituire Asia a tutela dei concorrenti, spero che il quarto giudice sostituto verrà preso sempre con lo scopo di voler tutelare i ragazzi non di voler fare mero ...

X Factor 12 - interrotta la collaborazione con Asia Argento : è ufficiale : X Factor 12, è ufficiale Asia Argento è fuori: la collaborazione è saltata Asia Argento non prenderà parte alla 12esima edizione di X Factor nel ruolo di giudice. A comunicarlo ufficiale è lo stesso programma, che attraverso i social mette al corrente il pubblico su quanto è stato deciso. Questa scelta definitiva è stata presa […] L'articolo X Factor 12, interrotta la collaborazione con Asia Argento: è ufficiale proviene da Gossip e Tv.

Asia Argento silurata da Sky : non sarà giudice a X-Factor : Alla fine è arrivato l'annuncio ufficiale. Dopo lo scandalo sollevato dal New York Times, dopo le smentite di Asia Argento, dopo i messaggi pubblicati da Tmz, e fatti trapelare dalla fidanzata di Rose ...

Asia Argento fuori da X-Factor : ora è ufficiale : La dodicesima edizione di X Factor partirà senza Asia Argento nella diretta dello show. L'attrice sarà invece presente nelle puntate già registrate nel corso dell'estate,...

X Factor 2018 : non c'è Asia Argento ma ancora giallo sul quarto giudice

X Factor 12 - Asia Argento è stata fatta fuori. Mistero sul suo sostituto. Manuel Agnelli la difende e attacca il New York Times : L'atteso annuncio sul giudice che sostituirà Asia Argento a X Factor, il talent di Sky che inizierà giovedì 6 settembre, non ci sarà. Durante la conferenza stampa...

Asia Argento fuori da X Factor 2018 : il comunicato ufficiale di Sky Italia : Asia Argento è stata tra le prime donne nel mondo del cinema a denunciare le molestie subite dal produttore Harvey Weinstein. Per questo, lo scandalo svelato dal New York Times che ha travolto l'...