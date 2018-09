World of Warcraft | Battle for Azeroth | disponibili da oggi una nuova incursione | il

World of Warcraft : Battle for Azeroth - recensione : Dalla pubblicazione di Legion sono passati ormai quasi due anni, durante i quali abbiamo potuto assistere a eventi che hanno pian piano stravolto gli equilibri di Azeroth e minato la stabilità della tregua tra Orda e Alleanza. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la comparsa dell'Azerite, materiale dalle grandi potenzialità che ha iniziato a sgorgare dal pianeta dopo che il titano Sargeras ha letteralmente piantato la sua spada ...

Vendite record per World of Warcraft : Battle for Azeroth : Quando Battle for Azeroth è stato pubblicato a livello mondiale la scorsa settimana, i campioni di tutto il mondo dell'Alleanza e dell'Orda sono stati chiamati a combattere per la loro fazione. Ovunque, questi eroi hanno risposto, e Blizzard Entertainment ha annunciato oggi che nel giorno di lancio di Battle for Azeroth, il 14 agosto, sono state vendute in tutto il mondo oltre 3,4 milioni di unità dell'ultima espansione di World of Warcraft, ...

World of Warcraft - il videogioco di Blizzard non muore mai e torna con una nuova avventura : In queste ore infatti World of Wacraft è il titolo più visto su Twitch, la più popolare piattaforma di streaming videoludico al mondo, un successo che ha permesso al titolo Blizzard di battere ...

Matt Groening si aggiorna a Netflix e World of Warcraft si espande verso Azeroth - : I mondi non hanno sequel, i mondi possono solo espandersi ad oltranza e World Of Warcraft è il mondo più mondo che ci sia . Dopo l'ottimo lavoro dell'espansione Legion è appena arriva Battle for ...

Alle 19 : 00 vi attendiamo con la diretta di World of Warcraft : Battle for Azeroth : Altri due anni sono passati dalla precedente espansione e come di consuetudine Blizzard delizia i suoi appassionati di MMORPG con una nuova avventura da vivere nelle terre di World of Warcraft.Dopo Legion i nostri eroi dovranno combattere per il predominio sull'intera Azeroth, lasciandosi Alle spAlle gli scontri tra titani e entità soprannaturali prevenienti da altri pianeti ed universi, e tornando a concentrarsi sull'antica guerra che da sempre ...

Overwatch - Diablo - World of Warcraft e molto altro : Blizzard sarà tra i protagonisti della Gamescom 2018 con tutti i principali franchise : Con la Gamescom 2018 che si avvicina sempre di più, Blizzard ha rivelato i suoi piani per l'importante evento. Quest'anno, Blizzard promette di portare tutti i principali franchise alla manifestazione: Diablo, Starcraft, Warcraft, Overwatch, Heroes of the Storm e Hearthstone. Blizzard ospiterà una cerimonia di apertura della durata di un'ora, quindi ciascuno dei giochi, ad eccezione di Hearthstone, avrà un panel di varie durate, dai 30 minuti a ...

Un giocatore raggiunge il nuovo level cap di World of Warcraft : Battle for Azeroth in poco più di 4 ore : All'interno dell'espansione Battle for Azeroth, Blizzard ha innalzato il livello massimo di World of Warcraft da 110 a 120. Con l'incredibile popolarità dell'MMO chiaramente non ci vorrà molto perché i giocatori esperti raggiungano questo nuovo livello, ma uno di questi ha superato se stesso e ha raggiunto il level cap in meno di cinque ore.Come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, il giocatore, chiamato Gingi (dell'organizzazione esports ...

Il conflitto invade il mondo di World of Warcraft : Battle for Azeroth è finalmente disponibile : Le tensioni tra l'Orda e l'Alleanza hanno raggiunto il punto di rottura, e l'intera Azeroth è ormai consumata dalle fiamme della guerra. Battle for Azeroth, la settima espansione dell'acclamato gioco di ruolo multigiocatore di massa online di Blizzard Entertainment, World of Warcraft, è ora disponibile. Scopriamo tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Il lancio di oggi segna l'inizio di una nuova era di guerra a tutto campo tra l'Alleanza e ...

World of Warcraft : Battle for Azeroth - scopriamo le novità della nuova espansione in arrivo il 14 Agosto : Il 14 Agosto sarà ufficialmente lanciato World of Warcraft: Battle for Azeroth, la settima espansione del celebre mmorpg fantasy di Blizzard – World of Warcraft – che a novembre festeggerà i 14anni dall’apertura. Gli eventi di Battle for Azeroth inizieranno con Alleanza ed Orda – le due fazioni di cui fanno parte i personaggi dei player in base alla razza scelta – in scontro aperto in seguito alle azioni ...

World of Warcraft - Azeroth torna in guerra : ecco le novità : Come molti si aspettavano, il conflitto torna a essere quello che ha da sempre mosso il mondo di Warcraft: Orda contro Alleanza. Nonostante i soliti problemi di bilanciamento che derivano dagli ...

Blizzard pubblica "Vecchio Soldato" - il nuovo video di World of Warcraft : Battle for Azeroth : Nel mese di aprile di quest'anno Blizzard ha annunciato la nuova espansione di World of Warcraft, Battle for Azeroth, insieme ai vari dettagli. Il contenuto è in arrivo tra qualche giorno e per preparare i fan Blizzard ha pubblicato alcuni video della serie Araldi della Guerra, come il recente "Sylvanas".Oggi possiamo dare uno sguardo al nuovo video di World of Warcraft: Battle for Azeroth "Vecchio Soldato":Read more…

World of Warcraft : Blizzard presenta "Sylvanas" - il secondo episodio della serie di corti animati Araldi della Guerra : Blizzard Entertainment è lieta di presentare "Sylvanas", il secondo episodio della serie di corti animati Araldi della Guerra con protagonisti tre personaggi iconici, tre capi che giocheranno un ruolo fondamentale negli eventi a venire."Sylvanas Ventolesto, CapoGuerra dell'Orda, guida le proprie forze alla vittoria contro gli Elfi della Notte di Darnassus ed è decisa a conquistare la loro casa: Teldrassil, il grande Albero del Mondo. Ma un ...

World of Warcraft : il raid della nuova espansione Battle for Azeroth verrà aggiunto a settembre : Mancano ormai poche settimane all'uscita di World of Warcraft: Battle for Azeroth, l'attesa, nuova espansione del MMORPG di Blizzard che sarà disponibile a partire dal prossimo 14 agosto.Nella giornata di oggi, il publisher ha annunciato quando potremo giocare a Uldir, il nuovo raid dell'espansione, che come da tradizione arriverà solo in seguito all'uscita del contenuto aggiuntivo. Uldir aprirà le proprie porte in difficoltà Normale ed Eroica ...