Windows 10 Redstone 5 | disponibile la build 17754

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17751 : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 17751 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast del programma Insider. Fix di bug The build watermark at the lower right-hand corner of the desktop is no longer present in this build. This does not mean this is the final build as we are not done yet. We’re just now beginning the phase of checking in final code to prepare for the final release. We ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17746 : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 17746 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast. Fix di bug We fixed an issue where Narrator would incorrectly report some standard combo boxes as “editable combo box” instead of “combo box”. We fixed an issue in Windows Mixed Reality causing motion controllers to need to be re-paired after initial setup before appearing in the headset. If you ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17744 : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 17744 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast. La nuova build in questione non porta nessuna novità, ma solo una lista di bug fix. Bug fix: We fixed an issue that resulted in certain apps crashing when sending Timeline activities. We fixed an impactful race condition in recent flights resulting in Cortana crashing when launching tips and ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17741 : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 17741 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast. Novità An easier way to get to Your Phone app Android phone users, check it out and keep the feedback coming. Your Phone app is intended for Windows insiders, we brought it first to you because we need you to help us test and perfect this app! build 17723+ is highly recommended for the best ...

Windows 10 Redstone 6 : disponibile la build 18219 : Il team guidato da Dona Sarkar ha da pochissimo rilasciato una nuova build per tutti gli utenti Insider Windows 10 Redstone 6 (19H1) appartenenti al ramo di distribuzione Skip Ahead. Miglioramenti Narrator Improvements We have made the following changes and improvements: Reliability: We have made improvements in Narrator reliability. Scan Mode: Reading and navigating while in Scan Mode has been improved. Selecting text in Scan Mode has also ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17735 : Il team Windows Insider ha da pochissimo rilasciato una nuova build per tutti gli utenti Insider Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast! In questa nuova build non sono presenti novità, ma solo una lista di bug fix. Eccola: We fixed an issue resulting in Reveal not working in build 17733, for example in Start or Settings. We fixed an issue resulting in links that launched one app from another app not working in the last ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17733 : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 17733 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast. Novità Dark Theme in File Explorer With build 17666 we started our journey bringing dark theme to File Explorer. Today’s build marks the turning point where we’ve finished what we set out to do for this release. Thank you to all Insiders that have shared feedback during this time! Fix di ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17730 : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 17730 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast. Novità Your Phone app is now LIVE! Android phone users, you can finally stop emailing yourself photos. Drag and drop that photo from your phone onto your PC. Copy, edit, or ink on that photo, right from your PC. With Your Phone app, live today for Windows Insiders, you get instant access to your ...

Your Phone : rilasciata la prima beta per Windows 10 Redstone 5 : Dopo averla presentata con la build 17728, Microsoft ha quest’oggi finalmente rilasciato la prima versiona, ovviamente in beta, di Your Phone. L’applicazione può essere installata dal Microsoft Store anche su April 2018 Update ma per utilizzarla con tutte le funzionalità attive è necessario aver aggiornato il PC o tablet a Redstone 5 tramite il canale Fast del programma Insider. L’aggiornamento, in fase di roll-out proprio in ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17728 con l’arrivo Your Phone : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 17728 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast del programma Insider. L’aggiornamento prevede l’implementazione di Your Phone, l’app di sistema che rafforza ulteriormente l’integrazione di Windows 10 con gli smartPhone Android e iOS. Novità You love Your Phone. So does Your PC. Coming soon, we’re bringing the first set of ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17713 [AGG.1 cumulativo] : [Aggiornamento 26/07/2018] La build build 17713.1002 è ora disponibile anche nel canale Slow! [Aggiornamento1 24/07/2018] Microsoft ha rilasciato un aggiornamento cumulativo minore per tutti gli utenti Insider Fast e Skip Ahead che hanno installato la build 17713. L’unica novità riguarda il fix di un bug che impediva il corretto funzionamento di Windows Defender Application Guard. Articolo originale, E’ da pochissimo ...

Windows Insider : disponibili due nuove build per Redstone 5 e 19h1 : Dona Sarkar e il suo team hanno avviato il roll-out di due nuove build Windows 10 Insider Preview: la 17723 che riguarda gli utenti Redstone 5 iscritti al ramo Fast e la 18204 relativa a quelli 19h1 che hanno aderito all’opzione Skip Ahead. Il changelog è il medesimo per entrambi gli aggiornamenti. Novità Mixed Reality Flashlight How many times have you been immersed in a captivating virtual experience and… Wanted to take a quick peek at ...