Will & Grace 10 | ci sarà un matrimonio? VIDEO

Will & Grace - tutti i dettagli sulla nuova stagione in arrivo : Anche se molti attendevano con ansia il suo ritorno, in pochi si aspettavano che Will & Grace, riapparso in tv a distanza di 11 anni rispetto alla sua ultima stagione nel 2006, potesse avere un tale successo. Con una media di quasi 9 milioni di spettatori negli Stati Uniti durante la prima stagione revival (la nona in totale), la sitcom su Will, Grace, Karen e Jack ha dimostrato di essere ancora in forma smagliante, accaparrandosi anche 5 ...

Matt Bomer in Will & Grace 10 - da American Horror Story a nuovo interesse di Will? : Si aggiunge un altro grande nome nella decima stagione della sit-com: arriva Matt Bomer in Will & Grace 10. Secondo TV Line, la star di American Horror Story vestirà i panni di un anchorman della televisione, descritto come un uomo persuasivo e sicuro di sé che inizia a frequentare Will Truman. Matt Bomer è noto per aver interpretato il genio della truffa Neal Caffrey in tutte le sei stagioni di White Collar. Successivamente è entrato nel ...

Ross - da Friends al revival di Will&Grace : Oggi Ross viene tirato dentro il cast di Will&Grace, che segna il grande ritorno nel mondo leggero delle sitcom. L'attore, dal canto suo, preferisce ancora non commentare la notizia, ma il suo ...

Will & Grace incontra Friends : David Schwimmer sarà in più episodi della nuova stagione : NBC riunisce due delle sue comedy più famose. Senza immaginare fantasiosi reboot o complicati crossover, NBC ha preparato il colpo per rendere ancora più interessante la decima stagione di Will & Grace o la seconda stagione del revival a seconda di come vogliamo contare la serie: l'ex Ross di Friends David Schwimmer arriva in Will & Grace.E non sarà la classica guest star di passaggio in poche scene di un episodio. Secondo quanto ...

David Schwimmer - se il Ross di «Friends» approda a «Will & Grace» : Di ritorno alla commedia, dopo anni passati a correrle lontano. David Schwimmer, il naso lungo e il sorriso sbilenco, è stato scelto come guest star di Will & Grace. A rivelarlo, senza nulla dire riguardo al ruolo che gli è toccato, è stato l’americano Deadline, certo però che Schwimmer, reso famoso dal Ross di Friends, dovrà interpretare il nuovo interesse amoroso di Grace (Debra Messing). LEGGI ANCHESe «Will e Grace» non finisce ...

Will & Grace - Chelsea Handler guest star : avrà un flirt con la sorella di Grace (foto) : Il 4 ottobre partirà sulla NBC la decima stagione di Will & Grace, la pluripremiata comedy vincitrice tornata in tv di recente dopo diversi anni di silenzio. Di questa nuova stagione sappiamo già che avrà tra le guest star Chelsea Handler, comica molto nota negli Usa che su Netflix aveva un programma tutto suo, Chelsea.Gli attori della sitcom sono molto vivaci sui social network in questo periodo: Seah Hayes, l'interprete di Jack ...

I grandi snobbati agli Emmy 2018 - da Twin Peaks a Stranger Things e da Will & Grace a This Is Us : Dopo le nomination, molti sono gli snobbati agli Emmy 2018 che meritavano almeno una candidatura. Come abbiamo visto, Il Trono di Spade, Westworld e Netflix guidano la lista dei più nominati, ma alcuni attori e serie tv sono rimasti con l'amaro in bocca. Da Twin Peaks, che non ha ottenuto un riconoscimento per nessuno dei suoi attori, al cast di Will & Grace, non considerato dalla critica, fino ad alcune gravi mancanze in Stranger Things ...

Il set Lego per costruire l’appartamento di Will & Grace : New York, 155 Riverside Drive, interno 9C. Un appartamento semplicemente epico, che ha ospitato alcune tra le scene più leggendarie di Will, Grace e dei loro amici Jack e Karen. E che ora potrebbe tornare alla luce sotto forma di set Lego. Proprio così: dopo il Central Perk di Friends, ora anche la casa di Will & Grace è stata ricostruita in mattoncini e pubblicata sul portale Lego Ideas. Dietro questo progetto c’è l’utente ...