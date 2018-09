Wall Street zavorra l' Europa ma le banche salvano Piazza Affari

Wall Street apre negativa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Wall Street apre in calo - Dj -0 - 22% : ANSA, - NEW YORK, 5 SET - Apertura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,22% a 25.895,17 punti, il Nasdaq cede lo 0,18% a 8.077,21 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno ...

Wall Street a rischio con escalation dazi - ma le small cap soffrirebbero meno : Al momento, sembra che l'economia sia abbastanza solida da assorbire questi aumenti di prezzo, ma ciò potrebbe cambiare in caso di un'ulteriore escalation. Se dovessimo raggiungere il punto in cui ...

Wall Street - la corsa di Amazon taglia il traguardo dei 1000 miliardi : Un altro membro si iscrive nell'elite esclusiva delle società giunte a 1000 miliardi di dollari di capitalizzazione a Wall Street. Il traguardo è stato infatti tagliato anche da Amazon, che raggiunge così l'altro colosso hi tech Apple (che aveva superato la storica soglia lo scorso 2 agosto). La conquista della soglia è avvenuta però più velocemente di quanto abbia fatto l'azienda di Cupertino, Amazon infatti ci ha messo 21 anni, mentre Apple ...

Piazza Affari spera nel bis e Amazon non scalda Wall Street : ... la garanzia pubblica sulla cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, è alla firma del ministro dell'Economia Giovanni Tria e l'entrata in vigore con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale è ...

Wall Street chiude in calo - focus sulle tensioni commerciali : New York, 4 set., askanews, - La prima seduta del nuovo mese e la prima dopo un lungo fine settimana festivo è finita in calo a Wall Street, ieri rimasto chiuso per celebrare il Labor Day. Gli indici ...

Wall Street in lieve ribasso : Timidamente negativa la borsa americana in vista dell'incontro decisivo di domani, 5 settembre 2018, a Washington tra le delegazioni di USA e Cina per scongiurare dazi per ulteriori 200 miliardi . Si ...

Wall Street chiusa per la festività del Labor Day : Mercati orfani della borsa di Wall Street che oggi rimarrà chiusa per la festività del Labor Day . Prima che le contrattazioni riprendano regolarmente domani, gli investitori si interrogano sulle ...

Mark Read sarà il nuovo CEO di WPP - dice il Wall Street Journal : WPP plc, una delle più importanti multinazionali di pubblicità e Marketing a livello globale, ha scelto Mark Read come proprio nuovo CEO. La notizia non è ancora ufficiale, ma è stata diffusa dal Wall Street Journal sulla base di alcune The post Mark Read sarà il nuovo CEO di WPP, dice il Wall Street Journal appeared first on Il Post.

Wall Street viaggia in rosso a metà seduta : Wall Street continua le contrattazioni viaggiando al di sotto della parità . Quando siamo giunti a metà seduta, il Dow Jones mostra un calo dello 0,29%; sulla stessa linea, si muove al ribasso lo S&P-...

Wall Street apre senza slancio : Avvio senza slancio per la borsa di Wall Street , come anticipato dall'andamento dei Future USA. Gli investitori rimangono a guardare la questione dei dazi dopo le minacce che arrivano dal Presidente ...

Wall Street attesa senza slancio : Si prospetta un'apertura piatta per la borsa di Wall Street , come anticipato dall'andamento dei Future USA, con il futures sullo S&P 500 che cede lo 0,16% e quello sul Nasdaq 100 che lima dello 0,08%.

Wall Street chiude in calo - si temono nuovi dazi Usa contro Cina : New York, 30 ago. , askanews, - Wall Street ha chiuso la seduta in calo per la prima volta dopo quattro sedute di fila in rialzo e non lontano dai minimi intraday. Gli indici avevano iniziato gli ...