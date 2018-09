Vulcani In Italia 4 | 5 milioni di persone ad alto rischio

Vulcani - rischi ed emergenze : l’Italia un modello per studio e gestione : A margine del congresso “Cities on Volcanoes (COV 10)” in programma a Napoli fino al 7 settembre, Augusto Neri, direttore della Struttura Vulcani dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), ha dichiarato che il sistema con cui l’Italia studia i Vulcani e gestisce il rischio e le emergenze è un modello per molti Paesi del mondo e persino per il Giappone, i cui vulcanologi vengono nel nostro Paese per ...