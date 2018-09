Vuelta | De Marchi conquista l' undicesima tappa

Vuelta a España 2018 : Italia ancora in trionfo - Alessandro De Marchi mostruoso in fuga! Fabio Aru si stacca : È ancora una volta l’ Italia a trionfare alla Vuelta a España 2018 . L’undicesima tappa sorride nuovamente ai colori azzurri. Giornata da fughe, quella di 208 km da Mombuey a Ribeira Sacra/Luintra, e infatti sono gli attaccanti a farla da padroni al termine di una corsa davvero durissima a causa di velocità altissime, altimetria e maltempo. Le strade spagnole sono le più amate di Alessandro De Marchi : il Rosso di Buja coglie il quarto ...

