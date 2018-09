VS | cade dopo sorpasso | muore motociclista 72enne

Il tributo social degli US Open a Federer dopo l’eliminazione : “cadere fa parte della vita - ma rialzarsi…” [FOTO] : dopo l’eliminazione a sorpresa agli ottavi di finale, gli US Open hanno voluto dedicare un particolare messaggio social a Roger Federer Ieri notte sul cemento dell’Arthur Ashe John Millman ha fatto la storia. Il tennista australiano è riuscito nell’impresa di battere Roger Federer, in rimonta, al quarto set: 7-5 7 7-6(7) 7-6(3). Un risultato inaspettato, non solo per la differenza di valori sulla carta, nonchè per i ...

Nasce prematuro e lo salva : ciò che accade 28 anni dopo è incredibile. Un vero colpo di scena : Una piccola grande favola è quella che vi stiamo per raccontare…. Quando si fanno lavori a contatto continuo con altre persone purtroppo difficilmente ci si può ricordare di tutti, ma quando l’infermiera Vilma Wong ha sentito quel nome tra i suoi nuovi colleghi, la sua mente è andata subito a 28 anni prima quando nello stesso ospedale aveva salvato un bimbo prematuro e così ha scoperto che il nuovo arrivato era proprio quel ...

Brescia - cade da una scala in negozio : 76enne trovato dopo due giorni : Il figlio aveva lanciato l'allarme. L'uomo, rinvenuto agonizzante nello scantinato, è stato soccorso e trasportato in ospedale

Venezia - inaugurato il ponte dell'Accademia dopo il restauro : Il cantiere ha sempre consentito il passaggio sia sopra che sotto l'arcata, una delle quattro che attraversano il Canal Grande. Il restauro è costato 1,7 milioni, donati da un gruppo industriale

“Ha aperto la finestra ed è andato giù”. Bimbo di 1 anno cade dal quarto piano Ma è quello che capita subito dopo che lascia senza parola tutti : Siamo a Livorno, dove un bambino di 1 anno e mezzo dopo essere uscito dal box si è arrampicato sul davanzale di una finestra di casa ed è caduto dal quattro piano: secondo quanto riferito dal 118 non avrebbe riportato, apparentemente, gravi ferite. Proprio così, una storia destinata a diventare leggenda se confermata. Il piccolo, sempre secondo i soccorritori, sarebbe finito sul cofano di un’auto posteggiata sotto il palazzo che, ...

Il Fisco dopo le vacanze : Lipe e imposte sul reddito - le scadenze di settembre : Mese importante per i contribuenti con diversi adempimenti da rispettare entro i termini. Dalla comunicazione delle...

cade da una nave da crociera - salva dopo 10 ore in mare : "Sono sopravvissuta cantando e facendo yoga" : È caduta da una nave da crociera al largo della costa croata ed è stata tratta in salvo dopo 10 ore trascorse in mare. Kay Longstaff, britannica, 46 anni, di professione hostess, è scivolata in acqua dalla Norwegian Star, dopo una serata trascorsa a bere, verso la mezzanotte di sabato, anche se non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. La Bbc online, che cita la Guardia Costiera del Paese, ha confermato la ...

Torino-Roma 0-1 - Serie A 2018-2019 : Edzin Dzeko la sblocca allo scadere dopo tre pali giallorossi : La Roma inizia bene la Serie A 2018-2019 sconfiggendo il Torino per 1-0. Vittoria soffertissima in trasferta per i ragazzi di Eusebio Di Francesco che hanno però ampiamente meritato contro la squadra di Walter Mazzarri. Decisiva la rete di Edin Dzeko allo scadere dopo che i capitolini avevano preso tre pali e creato molteplici occasioni da gol: ottimo debutto di Pastore, bell’esordio di Kluivert, il centravanti bosniaco ha come sempre ...