Volvo 360C | l’ufficio mobile che influenzerà il mercato immobiliare – FOTO

(Di mercoledì 5 settembre 2018) E se un’autopotesse influenzare i prezzi del? Secondo, la prospettiva non è così fantascientifica. Il costruttore svedese, infatti, ha presentato la nuova, concept car a guida autonoma, elettrica e connessa: è ideata per trasformare l’abitacolo in uno spazio abitativo e rendere il tempo di viaggio utile per lavorare o riposare. Cosicché vivere vicino al proprio posto di lavoro non sarebbe più così fondamentale come oggi: “La possibilità di decidere di abitare in aree meno centrali è solo un esempio degli effetti positivi derivanti dall’eliminazione dei tempi di viaggio improduttivi” spiega in una nota ufficiale Mårten Levenstam, Senior Vice President responsabile della Corporate Strategy diCars. Ciò favorirebbe una maggiore libertà nelle scelte residenziali. “Lain versione ‘ufficio’ permette alle persone di ...