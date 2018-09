Viterbo | Salvini acclamato dalla folla ma un bambino in prima fila non ci sta Ecco la

Bagno di folla di Salvini alla Macchina di Santa Rosa a Viterbo. "Questi sono i sondaggi che preferisco" : "Grazie Viterbo, questi sono i sondaggi che preferisco". È stato un Bagno di folla senza soluzione di continuità per Matteo Salvini, tra la gente in strada e gli invitati del ricevimento di gala in Comune e Prefettura. Proprio mentre i sondaggi danno la Lega in fortissima ascesa, addirittura sopra il 32%, quattro punti sopra i 5 Stelle, quasi il doppio del Pd, a distanza siderale da Forza Italia.Arrivato per assistere alla sfilata ...