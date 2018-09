Visitazione di Pontorno | l’arte italiana in tour Usa Ma prestare un’opera è sempre un

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 settembre 2018) In un articolo pubblicato su ilfattoquotidiano.it il 19 agosto si annunciava l’imminente e problematica partenza della(1528-1530 circa) di Pontormo per gli Stati Uniti,già vacante da diversi anni dalla sua collocazione nella pieve dei Santi Michele Arcangelo e Francesco a Carmignano in seguito al suo restauro e successivo prestito a Palazzo Strozzi, per la mostra Rosso e Pontormo nel 2014 e The Greeting di Bill Viola nel 2017. In occasione dell’arrivo delladi Pontormo negli Stati Uniti in mostra presso la Morgan Library and Museum di New York (7 settembre – 6 gennaio 2019) e in seguito presso il J. Paul Getty Museum di Los Angeles (5 febbraio – 28 aprile 2019), la Casadi New York organizza questo giovedì una conferenza di presentazione dell’opera per approfondire lo stato della ricerca su quest’ultima in seguito al suo ...