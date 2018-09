Virus del Nilo Occidentale | migliora il paziente ricoverato all’ospedale Ramazzini di

West Nile Virus - 123 casi in Italia di febbre del Nilo/ Ultime notizie : esperti contro “psicosi” : West Nile virus, 123 casi in Italia di febbre del Nilo secondo i dati dell'Oms. Cresce la paura, ma gli esperti sono contro “psicosi”. Le Ultime notizie sull'infezione(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 11:28:00 GMT)

Virus West Nile - morto un uomo a Ferrara : è la 17esima vittima italiana della febbre del Nilo : Ancora una vittima del Virus West Nile: è stato registrato a Ferrara il decesso numero 17 in Italia della febbre, causata dalle zanzare infette. Si tratta di un uomo di 77 anni, residente a Biella, che si trovava ai Lidi di Comacchio in vacanza con la famiglia. Secondo il Centro europeo di controllo delle malattie, l'Italia è stato il paese con il maggior numero di infezioni.Continua a leggere

WEST NILE - NONA VITTIMA IN VENETO/ Febbre del Nilo - ultime notizie : perché ora il Virus fa più paura : WEST NILE, 12 contagi in Piemonte, sale il numero dei casi registrati. ultime notizie Febbre del Nilo, spunta un altro virus delle zanzare: parliamo dell'Usutu(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 21:11:00 GMT)

“È morto”. Salite a 9 le vittime del Virus. In Italia è allarme : Da venerdì 24 agosto era ricoverato nel reparto di Medicina dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Le sue condizioni sembravano essere migliorate invece la situazione è precipitata e per lui non c’ è stato nulla da fare. La nona vittima della West Nile è un uomo di 83 anni. L’uomo, a quanto si apprende, è residente in un comune della Bassa Trevigiana e reduce da una vacanza in una località balneare, era stato accolto al Pronto soccorso in stato ...

Virus del Nilo Occidentale : al via martedì il piano di disinfestazione in Veneto : E’ stato definito dai tecnici della Direzione Prevenzione dell’Area Sanità e Sociale della Regione il piano Straordinario di disinfestazione dalle zanzare legato al diffondersi del Virus West Nile. L’attuazione concreta è prevista a partire da martedì prossimo, a condizione che sia preceduta da un giorno senza precipitazioni meteorologiche. In caso contrario il “via” slitterà a seconda delle condizioni più o meno favorevoli del tempo. Lo ha ...

West Nile - 12 contagi in Piemonte/ Ultime notizie febbre del Nilo - spunta un altro Virus : l'Usutu : West Nile, 12 contagi in Piemonte, sale il numero dei casi registrati. Ultime notizie febbre del Nilo, spunta un altro virus delle zanzare: parliamo dell'Usutu(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 08:46:00 GMT)

Febbre del Nilo - diciottenne infettata in Polesine / Continua l'allarme per il Virus West Nile : Febbre del Nilo, diciottenne infettata in Polesine: Continua l'allarme per il Virus West Nile nel nostro paese con grande preoccupazione per eventuali nuovi casi di contagio.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 13:55:00 GMT)

Virus del Nilo - una vittima a Mantova : 77enne muore in ospedale dopo il coma : Una donna di 77 anni, Eda Taffurelli, è morta a Mantova di West Nile Virus. L'anziana era stata punta da una zanzara killer nelle vicinanze della sua casa, a Castelletto Borgo. Alla fine a causa delle ...

Come si diffonde il Virus del Nilo : Quanto vive una zanzara? Dall'africa al resto del mondo. Il virus è stato identificato per la prima volta nel 1937 in Uganda, nella regione del Nilo Occidentale, da cui prende il nome. Fino a metà ...

Virus del Nilo Occidentale : 77enne muore a Mantova : E’ morta a Mantova, a causa del Virus del Nilo Occidentale, una donna di 77 anni: l’anziana era stata punta da una zanzara infetta vicino casa sua, a Castelletto Borgo. A causa delle basse difese immunitarie, la donna è deceduta dopo 15 giorni di incubazione. La 77enne ha cominciato a sentirsi male nella settimana precedente a Ferragosto, e la diagnosi è arrivata il 14 agosto: domenica la donna è entrata in coma. L'articolo Virus del ...

Virus del Nilo Occidentale : 2 casi in Lombardia - grave anziano : Tra i casi di infezione da Virus del Nilo Occidentale che si stanno registrando in diverse regioni del Nord Italia ci sono anche due pazienti lombardi, di cui uno in gravi condizioni: si tratta di un 74enne di Pregnana Milanese ricoverato all’ospedale di Legnano. Continua a migliorare invece il 56enne di Rho ricoverato nel Nuovo ospedale della Apuane a Marina di Massa in Toscana: gli esami hanno confermato la positività al Virus che, vista ...

Virus West Nile - si allunga la lista delle vittime dell'infezione "da zanzara" : Il Virus, che può essere trasmesso all'uomo attraverso le punture di zanzare comuni, in qualche raro caso può determinare...