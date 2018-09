: Viminale studia Taser a polizia locale - NotizieIN : Viminale studia Taser a polizia locale - CyberNewsH24 : #Viminale studia Taser a polizia locale - TelevideoRai101 : Viminale studia Taser a polizia locale -

"Moltiplicate" le richieste per la sperimentazione del,previsto in 12 città,tanto che iluna legge per dotare dell'arma elettrica anche gli agenti della. "Lavoreremo per poter usare ilanche sui treni, nel pacchetto sicurezza inseriremo la norma per la",assicura il ministro dell'Interno Salvini. Critiche sulla pericolosità dell'arma arrivano da Amnesty.Dal 2001 sono morte oltre 1000 persone a causa dalla scarica provocata dal(Di mercoledì 5 settembre 2018)