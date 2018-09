optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Video di #PiperPerabo arrestata, l'attrice protestava alla Corte Suprema contro il giudice #BrettKavanaugh - _diana87 : RT @OptiMagazine: Video di #PiperPerabo arrestata, l'attrice protestava alla Corte Suprema contro il giudice #BrettKavanaugh - _diana87 : Video di Piper Perabo arrestata, l’attrice protestava alla Corte Suprema contro il giudice Brett Kavanaugh - OptiMagazine : Video di #PiperPerabo arrestata, l'attrice protestava alla Corte Suprema contro il giudice #BrettKavanaugh… -

(Di mercoledì 5 settembre 2018): l'attrice di Covert Affairs e Notorius ha pubblicato unsu Twitter in cui mostra le immagini della sua protestae il suo successivo allontanamento dall'aula. La star, diventata famosa nel 2001 con il film Le ragazze del Coyote Ugly, stava protestandola riconferma del giudice Brett Kavanaugh a Washington. Insieme a lei anche altre donne che mostravano dei cartelloni in cui esortavano i senatori ad "essere degli eroi" e "per favore votate no"la nomina del Presidente Donald Trump.Nella didascalia delsi legge: "Ero appena stataper disobbedienza civilericonferma di Kavanaugh. Molti cittadini prima di me hanno combattuto per la parità di diritti delle donne. Non posso starmene in silenzio quando qualcuno nominatoMany ci porterà via quell'uguaglianza."negli ultimi ...