Ventiduenne suicida a Caserta | è giallo sul movente del folle gesto

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Sono passate meno di 24 ore dal ritrovamento del corpo senza vita di Mario Pio Zarrillo, il 22ennetosi ieri, martedì 4 settembre 2018, in un casolare di campagna, una villa abbandonata tra via San Francesco d'Assisi e via Guglielmo Marconi a Marcianise, piccolo centro abitato della provincia diVIDEO. Il giovane sembrerebbe essersi sparato un colpo di arma da fuoco alla tempia con una Beretta ritrovata accanto alla salma e regolarmente posseduta e acquistata per uso sportivo in un'armeria di Teano -, ma per adesso resta un mistero ildelquanto tragico. La vittima Il ragazzo, sino a due mesi fa, lavorava alle dipendenze di una casa famiglia di San Prisco, piccolo comune delno. A detta di chi lo conosceva, il giovane non aveva mai palesato problemi psicologici o di squilibrio mentale, nè aveva precedenti penali. Amava la ...