Venti persone indagate per il crollo del ponte a Genova 

Crollo ponte Morandi a Genova : Venti persone indagate - anche Società Autostrade : Nell’inchiesta per il Crollo del ponte Morandi la procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati venti persone e le Società Autostrade e Spea Engineering per responsabilità dell'ente. Le accuse sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e attentato colposo alla sicurezza dei trasporti.Continua a leggere

Donald Trump ha sbloccato una Ventina di persone su Twitter : C'entra una sentenza di maggio, ma non è chiaro perché siano stati sbloccati proprio loro e proprio ora The post Donald Trump ha sbloccato una ventina di persone su Twitter appeared first on Il Post.

Roma. InterVenti a tutela delle fontane : tre persone sanzionate : Roma. Interventi a tutela delle fontane pubbliche: tre persone sanzionate. In meno di 24 ore sono stati tre gli episodi in cui si è reso necessario l’intervento degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per fermare e sanzionare alcune persone intente a bagnarsi nella Fontana di Trevi. Il primo episodio è di eri alle ore 12 circa, quando un uomo di 59 anni, proveniente dalla lontana Città del Capo in Sudafrica, ha scelto proprio la ...

Migranti - l’Aquarius salva 141 persone su due barche : a bordo un neonato e 72 minori. Il video dei due interVenti : Al decimo giorno di navigazione, Aquarius ha soccorso oltre un centinaio di persone su due differenti imbarcazioni a nord della Libia. Il primo è stato completato alle 11.50, 25 miglia a nord di Zuara. Si tratta di un barchino senza motore con 25 persone a bordo: 19 uomini e sei donne, di cui una incinta: sette del Camerun, sei della Costa d’Avorio, cinque del Bangladesh, tre persone dalla Nigeria, due dal Ghana, una dal Senegal e ...

Incendio tangenziale Bologna - gli interVenti dei vigili del fuoco : “Verifichiamo la presenza di persone coinvolte” : A distanza di circa sette ore dall’incidente che all’altezza di Borgo Panigale, a Bologna, ha provocato almeno una vittima e oltre 80 feriti, sono ancora in corso le verifiche dei vigili del fuoco sui danni agli edifici circostanti all’esplosione della autocisterna. Sul proprio profilo Twitter i vigili del fuoco scrivono:”Squadre Usar (Urban search and rescue, ndr) e cinofili vigili del fuoco procedono alla verifica della ...

"White Queen" a Il Pineta EVenti : oltre duemila persone a Roccaforzata : ... accompagnato da musicisti virtuosi e di primissimo livello, ha intrattenuto il pubblico con il meglio del repertorio di una delle band più apprezzate al mondo, con cambi di scena e interpretazioni ...

Open Arms - Salvini : “Due interVenti diversi? Mi fido dei libici - pagati per salvare persone non affogarle” : “Andrà in onda su una televisione tedesca, più chiaro di così”. Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati, risponde alle domande dei giornalisti sulle ultime morti nel Mediterraneo documentate dalla Ong Proactiva Open Arms, dove quest’ultima accusa la guardia costiera libica, bollata da Salvini come “meschina propaganda da parte di qualcuno”. La versione ...