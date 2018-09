Venezuela | intesa tra 11 Paesi latini per l’accoglienza dei profughi Ma è su base

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Un accordo per la gestione dei rifugiati dal. Con una dichiarazione congiunta, i governi di undici Stati sudamericani – Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Messico, Panama, Paraguay, Perù e Uruguay – dichiarano di voler istituire “un coordinamento regionale rispetto alla crisi migratoria dei cittadinini nella regione”. Riuniti a Quito, ifirmatari hanno deciso di “continuare a lavorare in maniera individuale e cooperare, secondo il criterio opportuno per ciascun Paese, alla fornitura di assistenza umanitaria e all’accesso ai meccanismi di permanenza regolare, includendo la possibilità di processi di regolarizzazione migratoria”. Una gestione suvolontaria, quindi, simile a quella deliberata dal Consiglio europeo di fine giugno per fronteggiare gli arrivi dall’Africa, che, pur riconoscendo ...