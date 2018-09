Venezia | Un giorno all' improvviso

Venezia75. Il punto sui film del settimo giorno. In concorso "Acusada" e "Vox Lux" : Il copione mette in campo lo stato di salute dei rapporti familiari, di stampo borghese, di un sistema mediatico-giudiziario che non esita a usare i casi di cronaca e farne oggetto di morbosità ...

A Venezia è il giorno de 'L'amica geniale' : sul red carpet il cast della serie diretta da Saverio Costanzo : Alla Mostra del Cinema di Venezia è il giorno de 'L'amica geniale': sul red carpet le giovani protagoniste della serie diretta da Saverio Costanzo e ispirata all'omonimo...

Venezia 75 - il giorno de «L’Amica Geniale» (e di quello che «non abbiamo più») : Che le «amiche geniali» chiamate a dar volto alle bambine, poi giovani e adulte, dei romanzi di Elena Ferrante in tv fossero loro – Elisa Del Genio, Ludovica Nasti, Margherita Mazzucco e Gaia Girace – regista e produttori lo hanno capito subito. «Nessuna era stata scelta prima di loro», assicura il regista Saverio Costanzo a Venezia, dov’è giunto insieme al cast per presentare la serie alla 75esima Mostra del cinema. LEGGI ...

Venezia75. Il punto sui film del quarto giorno. "Peterloo" - "Suspiria" e "Frères Ennemis" : Quando una resa di conti nel mondo dello spaccio rischia di travolgere Manuel, Driss fa di tutto per salvarlo, aprendogli la porta della collaborazione con la giustizia. "Oelhoffen nota Giraldi è un ...

Venezia 75 - Peterloo di Mike Leigh : “Ogni giorno ci troviamo davanti al potere che viene tolto al popolo” : Altro scarto di Cannes. Si dice in giro. Peterloo non faceva per loro, avrebbero spiegato dalla Croisette. Invece a Venezia 75, in Concorso, il tredicesimo film di Mike Leigh sembra stare molto a suo agio. Un dramma storico, potente e tragico, disegnato sulla traiettoria alto/basso, aristocrazia/popolo, che attraversava e connotava in modo totalizzante l’Inghilterra del 1819. Inquadrature di masse, seppur con i ritocchi in digitale a ...

Festival di Venezia 2018 - Dakota Johnson e Tilda Swinton al Lido con Luca Guadagnino : è il giorno di “Suspiria” : Sabato da brividi al Lido di Venezia. Sotto una pioggia che da venerdì ha dato solo alcuni momenti di tregua (senza impedire a Lady Gaga un red carpet spettacolare davanti alla Sala Grande e un saluto agli spettatori anche nella successiva proiezione al Palabiennale), arriva oggi alla 75esima Mostra del Cinema il primo film italiano in concorso, Suspiria di Luca Guadagnino, che, più che un remake del classico horror firmato da Dario ...

Weekend di fuoco a Venezia : oggi è il giorno di Lady Gaga : I due film più importanti della seconda giornata della 75esima Mostra del Cinema di Venezia sono A Star Is Born di Bradley Cooper e The Ballad of Buster Scruggs dei fratelli Coen. ' Di Fulvia Caprara ...

Festival di Venezia 2018 - è il giorno di Emma Stone. Al Lido arriva anche Lady Gaga in tacchi a spillo e tubino retrò : Se l’apertura della 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è stata all’insegna delle interpretazioni maschili forti, in questa seconda giornata sono le donne a conquistarsi la scena. Non solo sul grande schermo, dove sono state proiettati Roma e The Favourite, due film molto attesi che hanno come protagonisti dei personaggi femminili agli antipodi tra loro, ma soprattutto sul red carpet. Tutti gli sguardi ...

Venezia 75 - è il giorno di Alfonso Cuaron ed Emma Stone : Ispirato dalle donne della sua infanzia, offre una raffinata ode al matriarcato che ha plasmato il suo mondo. Corre per il Leone d'oro anche " The mountain" di Rick Alverson con Tye Sheridan, Jeff ...