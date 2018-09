Veloci fin da piccoli | arrivano seggiolini e passeggini firmati Ferrari FOTO e PREZZI

Vuelta a España 2018 - sesta tappa : Huércal-Overa-San Javier. Mar Menor. Entrano (finalmente) in scena i Velocisti : La sesta tappa della Vuelta a España, 155,7 km da Huercal-Overa a San Javier. Mar Menor. è progettata appositamente per un arrivo in volata. Dopo diversi giorni in “stand-by”, i velocisti tornano in scena lungo le strade iberiche; gli uomini di classifica invece possono prendersi una pausa in vista delle prossime settimane di corsa. Andiamo ad analizzare dettagliatamente il percorso e i favoriti della Vuelta a España ...

Vuelta 2018 – Terza tappa di media montagna con finale per Velocisti : Viviani favorito numero 1 : E’ Elia Viviani il favorito numero 1 alla vittoria della Terza tappa della Vuelta di Spagna 2018 E’ tutto pronto in Spagna per la Terza tappa della Vuelta di Spagna 2018. Dopo la vittoria di ieri di Alejandro Valverde, i ciclisti affronteranno oggi una frazione di media montagna. 178,2 km da Mijas ad Alhaurín de la Torre, che vedrà favoriti ancora una volta i velocisti in un arrivo da volata. I corridori, ad inizio tappa, ...

Canoa Velocità - Mondiali 2018 : il medagliere finale. Italia a secco nelle specialità olimpiche : L’Italia chiude con una sola medaglia i Mondiali di Canoa velocità di Montemor o Velho: in Portogallo è salito sul gradino più basso del podio soltanto il C4 500 metri maschile, specialità non olimpica. Sono arrivate invece ben tre medaglie dalla paraCanoa, con l’oro di Esteban Farias, l’argento di Eleonora De Paolis, ed il bronzo di Fabrizio Mancarella. Andiamo a scoprire chi ha vinto il medagliere generale, quello delle ...

Canoa Velocità - Mondiali 2018 : ottavo Manfredi Rizza nel K1 200. Tutti i risultati delle finali del mattino : Va in archivio la sessione mattutina dell’ultima giornata di gare ai Mondiali di Canoa velocità: a Montemor o Velho magro bottino per l’Italia. Soltanto Manfredi Rizza centra la finale nel K1 200, chiudendo ottavo, mentre Francesca Genzo si ferma in semifinale nel K1 200, ed il K4 500 maschile finisce ultimo in Finale B. Nel pomeriggio chiusura con le finali sui 5000 metri. Nel K1 200 metri maschile (specialità olimpica) ottavo posto ...

Canoa Velocità - Mondiali 2018 : in semifinale Manfredi Rizza e Francesca Genzo. Male i K4 500 ed i fratelli Craciun : Cala il sipario anche sulla penultima giornata di gare ai Mondiali di Canoa velocità: a Montemor o Velho, in Portogallo, terminate le gare della paraCanoa e quelle sulla distanza dei 1000 metri, si sono disputate batterie e semifinali delle gare sui 500 e sui 200, con cinque equipaggi azzurri impegnati. Due sono le semifinali centrate dagli atleti italiani. Nel K1 200 metri maschile (specialità olimpica) Manfredi Rizza vince la terza batteria in ...

Canoa Velocità - Mondiali 2018 : Carlo Tacchini ottavo nel C1 1000m - Di Liberto-Spotti settimi nel K2 200m. Tutti i risultati delle finali : Sessione mattutina ricca di emozioni ai Mondiali di Canoa velocità a Montemor o Velho (Portogallo). L’Italia può festeggiare una splendida medaglia di bronzo nel C4 500 metri. Andiamo quindi a scoprire Tutti gli altri risultati. Partiamo dal C1 1000m dove arriva un deludente ottavo posto per Carlo Tacchini. Il 23enne di Verbania non è stato mai in lotta con i migliori, chiudendo lontanissimo ad oltre 10” di ritardo dal tedesco Sebastian Brendel, ...

Canoa Velocità - Mondiali 2018 : Daniele Santini e Luca Incollingo quinti nella finale del C2 1000 metri : Si chiude senza gioie per l’Italia la prima giornata di finali ai Mondiali di Canoa velocità in corso a Montemor o Velho: Daniele Santini e Luca Incollingo finiscono quinti nel C2 1000 metri maschile. Nelle altre sette Finali A (sei in specialità non olimpiche) non c’erano azzurri in gara. Nelle Finali B, Tommaso Freschi e Luca Beccaro sesti (15° posto assoluto) nel K2 1000 metri maschile. Nel C2 1000 metri maschile (specialità ...

Canoa Velocità - Mondiali 2018 : Carlo Tacchini delude nel C1 500 metri e non centra la finale : Una sessione mattutina opaca per l’Italia nella terza giornata di gare dei Mondiali di Canoa velocità a Montemor o Velho (Portogallo). Infatti nessuno dei tre azzurri in gara è riuscito a centrare la finale. Andiamo a scoprire nel dettaglio i risultati. Nel C1 500 metri delusione per Carlo Tacchini, che chiude al quarto posto la semifinale e va solamente nella finale B. Il 23enne di Verbania, che lo scorso anno fu argento iridato in questa ...

Canoa Velocità - Mondiali 2018 : azzurri in finale nel C4 500m e nel K2 200m - Carlo Tacchini in semifinale sui 1000 metri : Due finali e una semifinale raggiunte dagli azzurri nella sessione pomeridiana odierna ai Mondiali di Canoa velocità a Montemor o Velho (Portogallo). I tre equipaggi italiani in gara si sono quindi ben comportai, riuscendo a passare il turno. Andiamo a scoprire nel dettaglio i risultati. Grande prova dell’Italia nel C4 500 metri, con la vittoria della batteria e la finale diretta ottenuta. L’equipaggio azzurro formato da Daniele Santini, Luca ...

Canoa Velocità - Mondiali 2018 : finale diretta per Santini-Incollingo! Tutti gli altri azzurri in semifinale : Va in archivio la sessione mattutina della seconda giornata di gare ai Mondiali di Canoa velocità in corso a Montemor o Velho: in Portogallo erano sei gli equipaggi azzurri impegnati, e di questi uno conquista il passaggio diretto in finale, mentre per gli altri cinque ci saranno le semifinali da affrontare. Nel C2 1000 metri maschile (specialità olimpica) grande prestazione di Daniele Santini e Luca Incollingo, che vincono la prima batteria in ...

Canoa Velocità - Mondiali 2018 : nella paracanoa vanno in finale anche Fabrizio Aprile e Marius Ciustea : Si conclude nel migliore dei modi per i colori azzurri la prima giornata di gare ai Mondiali di Canoa velocità: nella sessione pomeridiana, dedicata ancora alla paraCanoa, passano alla finale A entrambi gli azzurri impegnati. Assegnati anche i primi tre titoli della rassegna, sui 12 della paraCanoa. Nel VL2 200 maschile Marius Ciustea va direttamente in finale con il miglior crono assoluto dopo aver vinto la seconda batteria in ...

Canoa Velocità - Mondiali 2018 : nella paracanoa vanno in finale Esteban Farias e Federico Mancarella : La paraCanoa ha dato il via ai Mondiali di Canoa velocità di Montemor o Velho: in Portogallo la sessione mattutina ha visto in acqua batterie e semifinali di tre specialità. Per l’Italia arrivano i primi due pass per la finale A, mentre altri due azzurri vanno in finale B e correranno per il 10° posto. Nel KL1 maschile 200 metri Esteban Farias, due volte campione europeo e campione iridato in carica, passa in finale vincendo la prima ...

Vuelta a España 2018 - settima tappa : Puerto-Lumbreras-Pozo Alcón. Finale per Velocisti resistenti : settima tappa per quanto riguarda la Vuelta a España 2018: venerdì 31 agosto in programma la frazione da Puerto-Lumbreras a Pozo Alcón, di 185,7 chilometri. Prevalentemente pianeggiante, sul Finale diventa insidiosa con i finisseur che potrebbero giocare un brutto scherzo ai velocisti. Andiamo a scoprire questa settima frazione nel dettaglio. Tanti saliscendi (partenza già a salire) nei primi 50 chilometri: la fuga andrà via di forza. Poi una ...