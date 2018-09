Vela – Optimist | Marco Gradoni campione del mondo 2018

Vela - il Mondiale Optimist del 2020 assegnato a Riva del Garda : La Fraglia Vela Riva ha vinto la candidatura al Mondiale Optimist 2020, nonostante i numerosi “concorrenti” che si contendevano questa importante manifestazione Durante i Mondiali Optimist di Cipro (che si concluderanno il 6 settembre) la Fraglia Vela Riva ha vinto la candidatura al Mondiale Optimist 2020, nonostante i numerosi “concorrenti” che si contendevano questa importante manifestazione: assegnato così a Riva del Garda, sul Garda ...

Coppa PrimaVela 2018 – Tante prove per Optimist - O’Pen Bic e Techno 293 : Coppa Primavela 2018: splendida giornata con tre prove per Optimist e O’pen Bic e quattro per i Techno 293 Una splendida giornata di vela per gli oltre 300 piccoli velisti giunti a Viareggio da ogni area d’Italia per partecipare alla Coppa Primavela 2018, la competizione più imporTante dell’anno della Federazione Italiana Vela per Optimist, O’Pen Bic e Techno 293, per gli atleti in erba nati dal 2006 al 2009. Al suono del segnale di ...

Coppa PrimaVela 2018 – Quasi trecento Optimist alla prima regata : Coppa primavela 2018: prima regata per i Quasi trecento Optimist prima giornata di regate a Viareggio per la 33esima Coppa primavela, l’appuntamento di grande successo della Federazione Italiana Vela che coinvolge i velisti in erba di tutte le zone del Paese. Una giornata iniziata con sole e senza vento e i giovani velisti che si sono divertiti a terra sulle banchine del Club Nautico Versilia: ping pong, tiro con l’arco, calcio balilla, ...

Vela – Europeo Team Racing Optimist : l’Italia sul tetto d’Europa con Lorenzo Pezzilli : Campionato Europeo Team Racing Optimist. Lorenzo Pezzilli porta la Nazionale Italiana sul tetto d’Europa “E’ stata una regata bellissima, indimenticabile per il risultato raggiunto. Le condizioni sono state difficili per il vento instabile che permetteva facili stravolgimenti della classifica. ma l’affiatamento della squadra Italiana ci ha permesso di raggiungere l’obbiettivo. Sono stato felice e orgoglioso di esserne ...

Vela - conclusa a Marsala la terza tappa di Coppa Sicilia Optimist : Il bilancio di queste due giornate di sport è stato estremamente positivo: si è registrato un vero trionfo degli atleti della Società Canottieri, che sono arrivati in vetta alla classifica, guidati ...

Vela – Ora Cup Ora Optimist : una classica estiva diventata grande : In 540 Optimisti hanno regatato in condizioni varie alla 23^ edizione della manifestazione regina dell’estate della Vela dei giovanissimi sul Lago di Garda, organizzata con sempre più consenso e partecipazione al Circolo Vela Arco. Tra gli juniores vince Marco Gradoni, tra i cadetti il croato Tafra Si è conclusa con una lunga giornata la 23^ edizione della Ora Cup Ora, manifestazione organizzata dal Circolo Vela Arco e diventata negli ...

Vela – Trofeo Simone Lombardi Optimist - la Fraglia Riva si aggiudica una splendida vittoria : Il Trofeo è stato vinto come club grazie all’ottimo piazzamento dei suoi primi atleti juniores alla fine delle 7 prove disputate La Fraglia Vela Riva si aggiudica il Trofeo Simone Lombardi Optimist organizzato in questi gg dalla vicina Fraglia Vela Malcesine: il Trofeo è stato vinto come club grazie all’ottimo piazzamento dei suoi primi atleti juniores alla fine delle 7 prove disputate: 3° Alex Demurtas, 4ª Emma Mattivi, 5° Marco ...

Vela – Campionato Europeo 2018 : Lorenzo Pezzilli dalle prime virate in Optimist al podio : Lorenzo Pezzilli, dalle prime virate in Optimist al podio del Campionato Europeo 2018 Nato e cresciuto in casa Circolo Velico Ravennate, il giovane atleta Lorenzo Pezzilli sta raccogliendo una lunga scia di successi con il suo Optimist sul panorama italiano ed internazionale. Prima della sua partenza con la Nazionale Italiana per il Campionato Europeo di Ledro, abbiamo fatto una chiacchierata con il velista classe 2005 per ...

Vela – Campionato nazionale a squadre Optimist : splendido podio per il Circolo Velico Ravennate : Campionato nazionale a squadre Optimist, il Circolo Velico Ravennate è di nuovo sul podio Marina di Ravenna, 2 agosto 2018 – Continuano a piovere soddisfazioni in casa Circolo Velico Ravennate e, ancora una volta, il motivo dell’orgoglio sono proprio i giovanissimi atleti della squadra Optimist. Già reduci da una buona scia di successi in corso di stagione, e sotto la guida esperta dell’istruttore Spike Maioli, i cinque ...

Campionato nazionale Team Race Optimist - la Fraglia Vela vince il titolo a Follonica : La Fraglia Vela Riva si ripete dopo aver già vinto lo stesso titolo nel 2013 e 2014, confermandosi come uno dei circoli più attivi nel panorama agonistico nazionale e internazionale della classe Optimist Mattia Cesana, il neo campione europeo Optimist Alex Demurtas, Valerio Mugnano, Emma Mattivi e Mosè Bellomi hanno vinto nelle acque di Follonica, presso la locale Lega Navale, il Campionato nazionale Team Race Optimist, battendo il Team ...

Vela – Campionati tedeschi Optimist : 7 italiani tra i migliori 15 sul Garda Trentino : Diciotto nazioni e solo 18 tedeschi su 76 della Gold Fleet, ai Campionati tedeschi Optimist sul Garda Trentino. 7 italiani nei primi 15, con in testa il romano Marco Gradoni. Programma rispettato con 10 regate finora disputate; venerdì la conclusione con ulteriori 2 prove Condizioni apparentemente classiche sul Garda Trentino nella penultima giornata di regate del Campionato tedesco Optimist Open, primo evento nel suo genere, organizzato ...

Vela – Campionati tedeschi Optimist - trecento i partecipanti provenienti da venticinque nazioni : Nella top ten tutti timonieri che a fine agosto si confronteranno al mondiale di classe in programma a Cipro, tre italiani nei primi 5 Altra giornata di sole e vento sul Garda Trentino e ancora regate con i giovanissimi della classe Optimist impegnati nel Campionato Tedesco, per la prima volta organizzato fuori il proprio paese d’origine. Al Circolo Vela Arco, grazie al coordinamento con la classe Optimist tedesca e lo staff tecnico ...

Vela – I campionati tedeschi Optimist scelgono una meta italiana : Il Garda Trentino e il Circolo Vela Arco scelti per i campionati tedeschi Optimist Al Circolo Vela Arco ancora intensa attività velica agonistica, questa volta dedicata ai giovanissimi dell’Optimist, che da lunedì a venerdì 27 luglio saranno impegnati in occasione del Campionato tedesco Open. E’ la prima volta che un campionato nazionale di classe tedesco sceglie il Garda Trentino e in particolare il Circolo Vela Arco per assegnare i ...

Vela – IV Tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport : la Coppa AICO e la Coppa Touring a Gradoni e Vucetti : Marco Gradoni e Lisa Vucetti si aggiudicano la Coppa AICO e la Coppa Touring, IV Tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport. Vento forte e rafficato ha caratterizzato la manifestazione organizzata a Manfredonia, Puglia La Coppa AICO e Coppa Touring – l’evento clou della stagione per l’Associazione Italiana Classe Optimist – caratterizzate da tre giorni di vento rafficato e anche forte (anche 20-25 nodi) che a Manfredonia ...