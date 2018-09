Vela – Campionati italiani giovanili doppio | da domani le regate a Loano

Vela – Campionati italiani giovanili in singolo : le regate continuano nonostante i temporali : Campionati italiani giovanili in singolo 2018: i temporali non fermano le regate Viareggio si è svegliata sotto un cielo plumbeo nella terza giornata dei Campionati italiani giovanili in singolo, dopo i temporali notturni anche nella mattinata si sono susseguiti dei rovesci che dalle 14 hanno lasciato il posto ad un timido sole con una leggera brezza da sud-est se pur molto instabile. Il vento era troppo leggero per i Kiteboard che sono ...

Vela - la prima giornata dei Campionati Italiani Giovanili 2018 condizionata dal meteo instabile : Campionati Italiani Giovanili in singolo 2018, tutte le classi in acqua con vento e onda formata La giornata a Viareggio, dove sono in corso di svolgimento i Campionati Italiani Giovanili 2018, è partita in modo insolito, con cielo grigio, vento quasi assente e onda formata. Dopo qualche ora, e una leggera pioggia, il vento è entrato da sud-ovest inizialmente sui 6 nodi e ha toccato punte di 10-12 nodi. Gli O’Pen Bic, gli unici ad aver ...

Vela – Campionati del Mondo J24 : Kaster si aggiudica la vittoria : Kaster, con Will Welles al timone, vince il mondiale J24 di Riva del Garda con a bordo gli italiani Andrea Casale e Giuliano Cattarozzi. Nell’ultima giornata tre regate con vento da nord fino a 20 nodi. Quattro barche statunitensi nei primi 5, con i giapponesi di Siesta argento iridato. Tedesche di Derbe Kerle prime tra le donne Conclusi alla Fraglia Vela Riva i Campionati del Mondo del monotipo J24 con una giornata incerta dal punto di ...

Vela – Campionati Europei Classe Contender : in testa l’italiano Marco Ferrari : Al Circolo Vela Arco iniziati i Campionati Europei Classe Contender: in testa l’italiano Marco Ferrari, seguito a 4 punti da Antonio Lambertini Altro Campionato Europeo al Circolo Vela Arco e questa volta di una Classe molto particolare: una deriva singola in cui il timoniere fa anche da prodiere, uscendo al trapezio- questa la caratteristica più particolare della Classe Contender che dal 30 luglio al 3 agosto disputa il Campionato ...

Vela – Campionati tedeschi Optimist : 7 italiani tra i migliori 15 sul Garda Trentino : Diciotto nazioni e solo 18 tedeschi su 76 della Gold Fleet, ai Campionati tedeschi Optimist sul Garda Trentino. 7 italiani nei primi 15, con in testa il romano Marco Gradoni. Programma rispettato con 10 regate finora disputate; venerdì la conclusione con ulteriori 2 prove Condizioni apparentemente classiche sul Garda Trentino nella penultima giornata di regate del Campionato tedesco Optimist Open, primo evento nel suo genere, organizzato ...

Vela – Campionati tedeschi Optimist - trecento i partecipanti provenienti da venticinque nazioni : Nella top ten tutti timonieri che a fine agosto si confronteranno al mondiale di classe in programma a Cipro, tre italiani nei primi 5 Altra giornata di sole e vento sul Garda Trentino e ancora regate con i giovanissimi della classe Optimist impegnati nel Campionato Tedesco, per la prima volta organizzato fuori il proprio paese d’origine. Al Circolo Vela Arco, grazie al coordinamento con la classe Optimist tedesca e lo staff tecnico ...

Vela – I campionati tedeschi Optimist scelgono una meta italiana : Il Garda Trentino e il Circolo Vela Arco scelti per i campionati tedeschi Optimist Al Circolo Vela Arco ancora intensa attività velica agonistica, questa volta dedicata ai giovanissimi dell’Optimist, che da lunedì a venerdì 27 luglio saranno impegnati in occasione del Campionato tedesco Open. E’ la prima volta che un campionato nazionale di classe tedesco sceglie il Garda Trentino e in particolare il Circolo Vela Arco per assegnare i ...

Vela – Campionati del Mondo Giovanili : azzurri nei primi dieci : 2018 Youth Sailing World Championship: equipaggi azzurri sempre nei primi dieci a due giornate dal termine delle regate Delle nove classi in gara a Corpus Christi in Texas per i 48esimi Campionati del Mondo di Vela Giovanile, di sei si stanno già delineando i potenziali podi a due giorni dal termine, ma per tre classi tutto è ancora possibile, ed una di queste è proprio l’RS:X della nostra Giorgia Speciale (SEF Stamura). Giorgia deve ...