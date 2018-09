“Valerio!” La notizia è arrivata solo adesso Ritrovato Ecco dove e come sta Sospiro

caffeinamagazine

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Valerio Bertoldi ha tenuto tutti con il fiato sospeso nelle ultime ore. Sui social di tutta Italia è stato lanciato l’allarme per la sua scomparsa. A soli 13 anni, in sella alla sua bicicletta, ha percorso parecchi chilometri. Ma per fortuna la storia ha avuto un lieto fine seppur gli inquirenti stiano indagando su cosa sia successo veramente. In seguito alla chiamata di martedì mattina, da parte della famiglia, la macchina dei soccorsi si era subito attivata. Il coordinatore dell’Area operativa Trentino Meridionale del Soccorso Alpino ha subito organizzato le operazioni di ricerca coinvolgendo personale di terra, unità cinofile e cani molecolari del Soccorso Alpino per setacciare le zone attorno all’abitazione del ragazzo e a tutts Lavarone. Nel corso della giornata gli uomini dell’Area operativa Trentino meridionale sono stati affiancati da altro personale proveniente ...