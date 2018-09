Valerio | 13 anni | sparito da 24 ore | era uscito di casa in bici

“Aiutateci - vi prego”. Valerio - 13 anni - scomparso nel nulla con la sua bici : Era uscito per andare a fare un giro con la bici ma di lui si sono perse improvvisamente le tracce. Ore e ore di attesa fin a quando la famiglia non ha deciso di denunciare la scomparsa, dando il là alle ricerche serrate da parte delle forze dell’ordine. Un appello che sta facendo il giro dei social italiani quello che riguarda Valerio Bertoldi, ragazzo originario di Lavarne, in provincia di Trento, del quale si sono perse le tracce ...

