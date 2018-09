Valeria Golino e Riccardo Scamarcio insieme di nuovo a Venezia

La nuova fidanzata di Riccardo Scamarcio è identica a Valeria Golino : Riccardo Scamarcio volta pagina dopo la fine dell’amore con Valeria Golino. La nuova fidanzata è Angharad Wood ed è identica alla sua ex. La coppia è uscita allo scoperto dopo mesi di frequentazione ed è stata paparazzata in giro per le vie di Firenze, fra cenette romantiche, shopping e acquisti in libreria. I due ormai sono inseparabili e Riccardo Scamarcio, dopo la lunghissima relazione con la Golino, sembra aver finalmente ritrovato il ...

Una nuova fidanzata per Riccardo Scamarcio (tale e quale a Valeria Golino) : Lei è Angharad Wood, agente di spettacolo inglese. La coppia è stata paparazzata a Firenze da 'Diva e donna'

Valeria GOLINO/ Vacanze "in love" con Fabio Palombi : in barca c'è anche Pierfrancesco Favino : VALERIA GOLINO avvistata in Spagna con il compagno Fabio Palombi. In barca con loro, i colleghi Serena Rossi, Davide Devenuto e Pierfrancesco Favino. (Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 16:13:00 GMT)

Valeria Golino : «Anch’io finita nella rete di Harvey Weinstein» : Rimane alta l’attenzione sul caso Weinstein, che dopo aver travolto Hollywood e scoperchiato gli ingranaggi di un sistema fatto di ricatti, molestie e inequivocabili sottintesi, ha spinto anche altre donne a parlare e denunciare, indipendentemente dalla loro professione e provenienza. L’ultima ad accendere i riflettori sull’argomento, Valeria Golino, anche lei finita nella rete del produttore cinematografico statunitense. I ...

