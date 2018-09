ilfattoquotidiano

: RT @FQLive: #ULTIMORA #VACCINI, PRONTO L'EMENDAMENTO DELLA MAGGIORANZA: 'RESTA L'OBBLIGO' LEGGI: - Hepicuro : RT @FQLive: #ULTIMORA #VACCINI, PRONTO L'EMENDAMENTO DELLA MAGGIORANZA: 'RESTA L'OBBLIGO' LEGGI: - massimo_san : RT @FQLive: #ULTIMORA #VACCINI, PRONTO L'EMENDAMENTO DELLA MAGGIORANZA: 'RESTA L'OBBLIGO' LEGGI: - Cascavel47 : Vaccino, la maggioranza fa dietrofront: pronto l’emendamento, resta l’obbligo -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Il governo prepara ilsui vaccini con un emendamento che confermadelle immunizzazioni per la frequenza scolastica. Lasta infatti valutando una serie di proposte di modifica presentati da diversi gruppi parlamentari che abroga dal decreto Milleproroghe il comma che rende non obbligatori i vaccini per i bambini di materne e asili. I relatori delle Commissioni Bilancio e Affari costituzionali, Giuseppe Buompane e Vittoria Baldino, che stanno esaminando il provvedimento, potrebbero dare parere positivo. L’intento è quello di bloccare la modifica, approvata ad agosto dal Senato, che per l’anno scolastico 2018/2019 avrebbe consentito anche ai bambini non vaccinati di entrare all’asilo nido e alla scuola materna. L'articolo, lafal’emendamento,l’obbligo proviene da Il Fatto ...