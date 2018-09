Vaccini : Lorenzin - scienza batte ignoranza : ANSA, - ROMA, 5 SET - "Vittoria della scienza su ignoranza e pregiudizio. Grazie al mondo scientifico, della scuola e della cultura e grazie alle forze politiche che si sono battute per ristabilire il primato della salute collettiva. Un abbraccio alle coraggiose mamme di IoVaccino. ...

Vaccini - torna obbligo del certificato a scuola?/ Retromarcia M5s e Lega : di nuovo in pista decreto Lorenzin : Vaccini, torna l'obbligo del certificato a scuola? Retromarcia M5s e Lega: torna in pista decreto Lorenzin. In Parlamento è spuntato un emendamento del relatore al Milleproroghe...(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 11:50:00 GMT)

Vaccini obbligatori - rimane in vigore la legge Lorenzin. I presidi : “Impedire l’ingresso a scuola ai bambini non vaccinati” : rimane in vigore la legge Lorenzin, dunque i bambini che a breve cominceranno l'anno scolastico dovranno essere obbligatoriamente vaccinati, pena l'esclusione (fino ai 6 anni d'età) o una multa da 100 a 500 euro (per quelli compresi tra i 6 e 16 anni). Nel mentre, all'interno del decreto Milleproroghe è contenuto un emendamento che se approvato potrebbe far slittare l'obbligo di un anno.Continua a leggere

Di Maio : 'Non temiamo attacchi speculativi'. E sui Vaccini : 'Per ora resta in regime la Lorenzin' : In un'intervista al Corriere della Sera, il ministro interviene sull'allarme lanciato dal sottosegretario Giorgetti di un'offensiva speculativa a fine mese. In vista della manovra, il vicepremier ...

Vaccini - Di Maio fa chiarezza : "La scuola inizierà con il decreto Lorenzin" : Chiarendo le speculazioni degli ultimi giorni Luigi Di Maio spiega come inizierà il nuovo anno scolastico. Poi spiega le...

Vaccini - l’esperto : “sono cinture di sicurezza sanitarie - legge Lorenzin pedagogica” : “Ho 8 nipoti e quando viaggiano in auto con me, allaccio per loro le cinture di sicurezza. E i più piccoli li metto dietro, sul seggiolino, per proteggerli da eventuali incidenti. Normale. Nel rispetto della legge. E’ la stessa logica di protezione che dovrebbe spingere i genitori a vaccinare i bambini contro le malattie infettive. I Vaccini sono cinture di sicurezza sanitarie, ma sfortunatamente non tutti sono ...

Vaccini : Di Maio - in vigore decreto Lorenzin - autocertificazione già prevista : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “Il certificato è stato previsto da ministro della Salute precedente Lorenzin. Non abbiamo cambiato nulla. L’autocertificazione era già prevista da Lorenzin”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi di Maio a ‘In Onda’ su La7. “Per il nuovo anno scolastico – sottolinea – si andrà avanti con l’autocertificazione ...

Serve il certificato della Asl. Sui Vaccini i presidi danno retta alla Lorenzin : Un netto dissenso dell'associazione nazionale presidi (ANP) all'ipotesi di avere classi “differenziali”, composte cioè dai soli bambini vaccinati in cui inserire i bambini immunodepressi, è stato ribadito nel corso di un incontro al ministero della Salute da una delegazione ANP guidata dal presidente Antonello Giannelli. Al centro dell’incontro, il paventato slittamento degli obblighi vaccinali e la ...

Vaccini - presidi : resta legge Lorenzin : 20.25 "Se non verrà presentato all'inizio dell'anno scolastico il certificato di avvenuta vaccinazione della Asl, non potremo permettere la frequenza dei bimbi a scuola, a nidi e materne". Così l'associazione nazionale dei presidi dopo l'incontro al ministero Salute. "Non è possibile far prevalere la nuova circolare Grillo -affermano- per ora, almeno fino all'inizio del nuovo anno scolastico, resta in vigore la legge Lorenzin: sarà ...

Vaccini : Lorenzin - Stato non garantisce più salute pubblica : 'Sconvolge -aggiunge- l'assenza di strategia sanitaria del governo che fa una politica dei due forni, creando solo confusione e incertezza su una materia che dovrebbe rispondere solo a criteri ...

Vaccini - ministro Grillo : “Discontinuità assoluta con Lorenzin. Vogliamo alleanza tra medico e cittadino” : “Ministra o ministro? Va bene ministro con la O”. Risponde così al giornalista Andrea Pancani il ministro della Salute, Giulia Grillo, nel corso della trasmissione Coffee Break, su La7. La parlamentare M5s puntualizza innanzitutto la posizione sulle liste d’attesa, la cui organizzazione è regionale: “Il mio compito è quello di assicurare che le Regioni eroghino i servizi ai cittadini. Farò la maestra cattiva, che va e interviene ...

Vaccini Ora basta solo l'autocertificazione - poi cambio della Legge Lorenzin : Quello dei Vaccini "non è un problema di pro-scienza o anti-scienza, ma una questione che riguarda solo il modo in cui un Paese sceglie la propria strategia di prevenzione " spiega Giulia Grillo in ...

"L'autocertificazione dei Vaccini è un finto escamotage". Intervista a Beatrice Lorenzin : Il decreto che porta il suo nome sarà molto presto modificato in Parlamento, nelle intenzioni del Governo. Beatrice Lorenzin ha condotto nella scorsa legislatura la battaglia per portare a 10 i vaccini obbligatori per l'accesso a scuola, ma in attesa dell'esito del dibattito parlamentare ha già visto prorogare per un altro anno, con una circolare interministeriale firmata da Giulia Grillo (Salute) e Marco Bussetti (Istruzione), il ...