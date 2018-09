: #Vaccini: pronto emendamento maggioranza, resta obbligo. Verso parere positivo da presidenti Commissioni - TgLa7 : #Vaccini: pronto emendamento maggioranza, resta obbligo. Verso parere positivo da presidenti Commissioni - CyberNewsH24 : #Vaccini, verso mantenimento obbligo - TelevideoRai101 : Vaccini, verso mantenimento obbligo -

Pronto un emendamento della maggioranza per confermare l'delle vaccinazioni per la frequenza scolastica. La maggioranza sta infatti valutando una serie di emendamenti presentati da diversi gruppi parlamentari che abroga dal decreto Milleproroghe il comma che rende non obbligatori iper i bambini di materne e asili. I relatori delle commissioni Bilancio e Affari costituzionali, Buompane e Baldino,che stanno esaminando il provvedimento,potrebbero dare parere positivo.(Di mercoledì 5 settembre 2018)