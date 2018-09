: Vaccini, verifiche Nas nelle scuole - TelevideoRai101 : Vaccini, verifiche Nas nelle scuole - Gazzettino : #vaccini, dietrofront della maggioranza: resta l'obbligo per entrare in classe. Nas nelle #scuole per verifiche - CatiCate2 : RT @gael99: Come mai non sento le proteste dei #presidi? Ah già, hanno esaurito la voce attaccando i bimbi 'non conformi'... #vaccini #scuo… -

Sono in corso in tutta Italia controlli da parte dei carabinieri dei Nasper verificare la veridicità della documentazione presentata dalle famiglie sulle vaccinazioni obbligatorie per la frequenza scolastica. I controlli, a quanto si apprende, sono scattati ieri in nidi e materne e proseguiranno nei prossimi giorni anche negli altri istituti scolastici selezionati a campione. L'obiettivo è individuare eventuali casi di falsificazione dei documenti,sia si tratti di autocertificazioni sia di certificati Asl.(Di mercoledì 5 settembre 2018)