Vaccini | resta obbligo per entrare in classe Nas nelle scuole

Vaccini - la maggioranza fa dietrofront : pronto l’emendamento - resta l’obbligo per l’iscrizione a nidi e scuole materne : Il governo prepara il dietrofront sui Vaccini con un emendamento che conferma l’obbligo delle immunizzazioni per la frequenza scolastica. La maggioranza sta infatti valutando una serie di proposte di modifica presentate da diversi gruppi parlamentari che abroga dal decreto Milleproroghe l’emendamento, approvato ad agosto dal Senato, che sposta all’anno scolastico 2019-2020 il divieto di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e ...

Luigi Di Maio : “I Vaccini restano obbligatori - a settembre sarà in vigore ancora il decreto Lorezin” : C’è un disegno di legge che sarà approvato nei tempi parlamentari, quindi il nuovo anno scolastico inizierà in regime di decreto Lorenzin. La mamma che si vanta di aver falsificato l’autocertificazione sappia che rischia fino a due anni di galera. La legge va applicata, perché non si gioca con la salute", ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio in relazione all'obbligo vaccinale.Continua a leggere

Vaccini - Grillo : 'Resta l'autocertificazione. Poi obbligo flessibile' - : Il ministro della salute risponde ai presidi che avevano dichiarato di non voler far entrare a scuola i bambini non vaccinati. E ha annunciato una proposta di legge per l'obbligo flessibile, in cui "...