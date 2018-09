Vaccini | pronto emendamento maggioranza | resta obbligo

Vaccini - la maggioranza fa dietrofront : pronto l’emendamento - resta l’obbligo per l’iscrizione a nidi e scuole materne : Il governo prepara il dietrofront sui Vaccini con un emendamento che conferma l’obbligo delle immunizzazioni per la frequenza scolastica. La maggioranza sta infatti valutando una serie di proposte di modifica presentate da diversi gruppi parlamentari che abroga dal decreto Milleproroghe l’emendamento, approvato ad agosto dal Senato, che sposta all’anno scolastico 2019-2020 il divieto di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e ...

