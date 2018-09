Vaccini obbligatori a scuola | dietrofront della maggioranza Mattarella | ' Mai diffidare

I Vaccini ritornano obbligatori a scuola : Roma, 5 set., askanews, - Retromarcia della maggioranza sui vaccini. Si punta a chiudere di nuovo le porte di ingresso di materne e asili ai bambini non vaccinati. 'La maggioranza M5s-Lega della ...

Vaccini - dietrofront : restano obbligatori Mattarella : mai diffidare della scienza : Cancellato l’emendamento al Milleproroghe che avrebbe permesso per quest’anno ai bambini senza profilassi di frequentare nidi e materne. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: «Nei confronti della scienza non possiamo esprimere indifferenza e diffidenza verso le sue affermazioni e risultati».

Vaccini obbligatori - rimane in vigore la legge Lorenzin. I presidi : “Impedire l’ingresso a scuola ai bambini non vaccinati” : rimane in vigore la legge Lorenzin, dunque i bambini che a breve cominceranno l'anno scolastico dovranno essere obbligatoriamente vaccinati, pena l'esclusione (fino ai 6 anni d'età) o una multa da 100 a 500 euro (per quelli compresi tra i 6 e 16 anni). Nel mentre, all'interno del decreto Milleproroghe è contenuto un emendamento che se approvato potrebbe far slittare l'obbligo di un anno.Continua a leggere

Vaccini : dal mondo medico un coro di No a rinvio obbligatorietà : Roma, 4 set., askanews, - E' un coro di 'no' quello che arriva dal mondo medico e scientifico all'ipotesi di rinviare l'obbligo di vaccinazione per accedere alle scuole. Ma non solo: anche i presidi e ...

Padova - settanta bambini senza i Vaccini obbligatori disertano nidi e materne : Non si sono presentati all'avvio dell'anno scolastico. I genitori già contattati per sollecitare l'adempienza sanitaria. Molti sperano nell'emendamento

Salute - anche a Giovinazzo Vaccini obbligatori per iscriversi a scuola 'Niente autocertificazioni' : Il sindaco di Giovinazzo , Bari, , Tommaso Depalma , in qualità di autorità sanitaria locale e di responsabile della tutela della Salute pubblica dei propri cittadini, ha emesso un'ordinanza con la ...

Luigi Di Maio : “I Vaccini restano obbligatori - a settembre sarà in vigore ancora il decreto Lorezin” : C’è un disegno di legge che sarà approvato nei tempi parlamentari, quindi il nuovo anno scolastico inizierà in regime di decreto Lorenzin. La mamma che si vanta di aver falsificato l’autocertificazione sappia che rischia fino a due anni di galera. La legge va applicata, perché non si gioca con la salute", ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio in relazione all'obbligo vaccinale.Continua a leggere

