Vaccini | Martina | bene dietrofront | battuto oscurantismo Lega-M5S

Vaccini : Martina - battuto oscurantismo : ANSA, - ROMA, 5 SET - "Dietrofront di Lega e Cinque Stelle sui Vaccini, battuta la loro visione oscurantista. Resta l'obbligo. Grazie alle tantissime famiglie che si sono battute come noi per il ...

Pd - Martina rilancia : su Tav e Vaccini fronte comune con FI : Opposizioni in crisi, il segretario dem risponde a Tajani: "Asse con gli azzurri su vari temi. Congresso prima delle Europee"

Martina - Pd - : 'Via alla petizione per i Vaccini' - le Regioni pronte al ricorso : Non si combatte la scienza, si combattono le malattie. Il diritto alla salute dei bambini non si rinvia'. La presa di posizione delle Regioni 'La proroga dell'obbligo vaccinale è un passo indietro. ...

Vaccini : Martina - via a petizione popolare : Non si combatte la scienza, si combattono le malattie. Il diritto alla salute dei bambini non si rinvia" 5 agosto 2018

