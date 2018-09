Vaccini | la maggioranza fa dietrofront | pronto l’emendamento | resta l’obbligo per

Vaccini - un emendamento della maggioranza conferma l'obbligo nelle scuole : Si tratta di una clamorosa retromarcia e di una straordinaria vittoria della buona politica, della scienza e del buon senso", aveva annunciato il capogruppo Dem in commissione Affari sociali, Vito ...

Vaccini - la maggioranza ci ripensa : i bambini non immunizzati restano fuori dalle classi : Pronto un emendamento della maggioranza per confermare l'obbligo delle vaccinazioni per la frequenza scolastica. La maggioranza sta infatti valutando una serie di emendamenti presentati da diversi gruppi parlamentari che abroga dal decreto Milleproroghe il comma che rende non obbligatori i Vaccini per i bambini di materne e asili. I relatori delle Commissioni Bilancio e Affari costituzionali, Giuseppe Buompane e Vittoria Baldino, che stanno ...

Vaccini - pronto emendamento della maggioranza : resta l'obbligo per entrare in classe : pronto un emendamento della maggioranza gialloverde per confermare l'obbligo delle vaccinazioni per la frequenza scolastica. La maggioranza sta infatti valutando una serie di emendamenti...

Vaccini : dietrofront maggioranza - i bambini non immunizzati non entreranno in classe : dietrofront in Parlamento della maggioranza giallo-verde sui Vaccini. Secondo quanto rivelato dal capogruppo Pd in commissione Affari sociali della Camera, Vito De Filippo, i relatori hanno stoppato l'emendamento al decreto Milleproroghe approvato a luglio in Senato che avrebbe consentito per quest'anno di far entrare negli asili nido e nelle scuole materne i bambini non immunizzati. “La maggioranza M5s-Lega - ...

Vaccini - la maggioranza fa dietrofront : sono obbligatori per andare a scuola : Cancellato l’emendamento al Milleproroghe che avrebbe permesso per quest’anno ai bambini senza profilassi di frequentare nidi e materne

Vaccini - dietrofront della maggioranza : vietato iscrivere a scuola i bimbi non immunizzati : Ma la circolare a doppia firma Salute-Istruzione continua a dire che per entrare in classe basterebbe la semplice autocertificazione delle famiglie

Vaccini - dietrofront della maggioranza : vietato iscrivere a scuola i bambini non immunizzati : Un colpo di spugna che aveva suscitato dubbi tra gli stessi esperti del Ministro della Salute, Giulia Grillo, facendo inoltre montare la protesta del mondo scientifico e dei presidi scolastici, ...

Vaccini - la maggioranza fa dietrofront : i bambini non immunizzati restano fuori dalle classi : Stop all'emendamento al Milleproroghe presentato da Lega e M5S che per quest'anno avrebbe permesso di entrare in nidi e materne anche ai piccoli senza la profilassi. I due relatori Cinquestelle ne presentano un altro di segno opposto

Milleproroghe - la maggioranza fa dietrofront sui Vaccini : Stop all'emendamento Lega-M5S che per quest'anno avrebbe permesso di entrare al nido e alla materna anche ai bambini non immunizzati

Dietrofront della maggioranza sui Vaccini : vietato iscrivere a scuola i bambini non immunizzati : Dietrofront della maggioranza sui vaccini, che sbarra nuovamente la porta d’ingresso di materne ed asili ai bambini non vaccinati. Un emendamento firmato dai due relatori pentastellati, Vittoria Baldino e Giuseppe Bompane, presentato oggi alla Camera sopprime infatti all’articolo 6 del decreto milleproroghe il comma 3-octie, introdotto durante l’it...

Dietrofront della maggioranza sui Vaccini : vietato iscrivere a scuola i bambini non immunizzati : Un colpo di spugna che aveva suscitato dubbi tra gli stessi esperti del Ministro della Salute, Giulia Grillo, facendo inoltre montare la protesta del mondo scientifico e dei presidi scolastici, ...

Caos Vaccini come grimaldello per la maggioranza. Il Pd lancia la sfida : 'Toma sta con FI o no?' : Esplicitano i motivi di "un'azione politica e giuridica" durante una conferenza stampa convocata questa mattina a palazzo D'Aimmo. Nelle stesse ore sul Corriere della Sera la ministra della Salute ...