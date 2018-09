Vaccini | la maggioranza ci ripensa | i bambini non immunizzati restano fuori dalle classi

Vaccini - pronto emendamento della maggioranza : resta l'obbligo per entrare in classe : pronto un emendamento della maggioranza gialloverde per confermare l'obbligo delle vaccinazioni per la frequenza scolastica. La maggioranza sta infatti valutando una serie di emendamenti...

Vaccini - la maggioranza fa dietrofront : sono obbligatori per andare a scuola : Cancellato l’emendamento al Milleproroghe che avrebbe permesso per quest’anno ai bambini senza profilassi di frequentare nidi e materne

Vaccini - la maggioranza fa dietrofront : i bambini non immunizzati restano fuori dalle classi : Stop all'emendamento al Milleproroghe presentato da Lega e M5S che per quest'anno avrebbe permesso di entrare in nidi e materne anche ai piccoli senza la profilassi. I due relatori Cinquestelle ne presentano un altro di segno opposto

Dietrofront della maggioranza sui Vaccini : vietato iscrivere a scuola i bambini non immunizzati : Dietrofront della maggioranza sui vaccini, che sbarra nuovamente la porta d’ingresso di materne ed asili ai bambini non vaccinati. Un emendamento firmato dai due relatori pentastellati, Vittoria Baldino e Giuseppe Bompane, presentato oggi alla Camera sopprime infatti all’articolo 6 del decreto milleproroghe il comma 3-octie, introdotto durante l’it...

Caos Vaccini come grimaldello per la maggioranza. Il Pd lancia la sfida : 'Toma sta con FI o no?' : Esplicitano i motivi di "un'azione politica e giuridica" durante una conferenza stampa convocata questa mattina a palazzo D'Aimmo. Nelle stesse ore sul Corriere della Sera la ministra della Salute ...