VACCINI | EMENDAMENTO MAGGIORANZA CONFERMA OBBLIGO Ultime notizie | Associazione presidi e

VACCINI : pronto emendamento maggioranza - resta obbligo : Si tratta di una clamorosa retromarcia e di una straordinaria vittoria della buona politica, della scienza e del buon senso. Ieri, durante le audizioni, i medici, i pediatri e gli esperti degli ...

Milleproroghe - Governo cambia idea su VACCINI/ “Bambini a scuola? Solo immunizzati” : stop emendamento Lega-M5s : vaccini, torna l'obbligo del certificato a scuola? Retromarcia M5s e Lega: torna in pista decreto Lorenzin. In Parlamento è spuntato un emendamento del relatore al Milleproroghe...(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 16:52:00 GMT)

VACCINI - la maggioranza fa dietrofront : pronto l’emendamento - resta l’obbligo per l’iscrizione a nidi e scuole materne : Il governo prepara il dietrofront sui Vaccini con un emendamento che conferma l’obbligo delle immunizzazioni per la frequenza scolastica. La maggioranza sta infatti valutando una serie di proposte di modifica presentate da diversi gruppi parlamentari che abroga dal decreto Milleproroghe l’emendamento, approvato ad agosto dal Senato, che sposta all’anno scolastico 2019-2020 il divieto di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e ...

VACCINI - un emendamento della maggioranza conferma l'obbligo nelle scuole : Si tratta di una clamorosa retromarcia e di una straordinaria vittoria della buona politica, della scienza e del buon senso", aveva annunciato il capogruppo Dem in commissione Affari sociali, Vito ...

VACCINI - pronto emendamento della maggioranza : resta l'obbligo per entrare in classe : pronto un emendamento della maggioranza gialloverde per confermare l'obbligo delle vaccinazioni per la frequenza scolastica. La maggioranza sta infatti valutando una serie di emendamenti...

VACCINI e scuola - presidi : "Ritirare l'emendamento che rinvia l'esclusione" : A pochi giorni dall'inizio delle lezioni, resta la confusione tra legge Lorenzin e circolare ministeriale. Rezza, Iss,: "Sospendere l'obbligo è decisione avventata"

VACCINI - i presidi in audizione alla Camera : ‘Ritirare emendamento che rinvia esclusione’. Bologna - sospesi 146 bambini : Insicurezza per la salute e molta confusione. Tradotto: l’emendamento che rinvia l’applicazione dell’esclusione della frequenza per i bambini non vaccinati va ritirato. È questa la posizione dell’Associazione presidi, che oggi in audizione alla Camera ha ribadito la propria posizione: “Se passa abbiamo per questo anno scolastico un rischio di insicurezza per la salute” ha detto il presidente Antonio Giannelli. Il tutto ...

VACCINI - Salvini : “Educare e non obbligare”/Cosa cambia dopo l'approvazione dell'emendamento : Vaccini, ministro Grillo: "Nessun passo indietro su obbligo". Ultime notizie, l'appello dell'Ordine dei Medici al Parlamento, bagarre politica su rinvio(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 23:28:00 GMT)