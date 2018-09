US Open | quarti | Cilic | c' è Nishikori Notte con Djokovic-Millman

Us Open - Federer eliminato : crolla il prezzo dei biglietti dei quarti : Doveva essere Federer-Djokovic il quarto di finale più atteso agli Us Open. Lo svizzero, però, ha perso la sfida contro John Millman. Proprio durante gli ottavi di finale a Flushing Meadows, finiti 36 ...

Tennis : Us Open; fuori Sharapova - ai quarti Suarez Navarro : New York - Dopo Serena Williams, Karolina Pliskova, la campionessa in carica Sloane Stephens ed Anastasija Sevastova, anche Madison Keys, finalista dodici mesi fa, Naomi Osaka, Lesia Tsurenko e Carla ...

US Open 2018 : cominciano i quarti di finale. Tornano in campo Nadal e Del Potro. Williams e Stephens vogliono la semifinale : Scattano i quarti di finale agli US Open 2018. Nel tabellone maschile torna in campo Rafael Nadal, atteso dal remake della finale dell’ultimo Roland Garros contro Dominic Thiem. Lo spagnolo difende il titolo conquistato lo scorso anno e nelle ultime due partite ha superato in quattro set Khachanov e Basilashvili, mentre l’austriaco finalmente è diventato competitivo sul cemento e ha centrato i primi quarti di finale della carriera a ...

US Open – Sharapova spegne la luce : Suarez Navarro liquida Masha e vola ai quarti di finale : Maria Sharapova si ferma agli ottavi di finale degli US Open: la tennista russa sconfitta in due set dalla spagnola Suarez Navarro Maria Sharapova sembra aver perso definitivamente il feeling con gli Slam. Da quando è tornata dalla squalifica, la tennista russa non riesce più ad esprimersi ai livelli a cui aveva abituato i propri fan. La numero 22 al mondo veniva da un successo importante sulla giovane Ostapenko, in grado di aprire degli ...

US Open – Cilic liquida Goffin in due set : il croato vola ai quarti di finale : Marin Cilic supera il belga David Goffin e accede ai quarti di finale degli US Open: il tennista croato si impone in 3 set Dopo 2 ore e 29 minuti di match, Marin Cilic stacca il pass per i quarti di finale degli US Open. Il tennista croato, attualmente numero 7 del ranking mondiale maschile, si è imposto in 3 set sul belga David Goffin, numero 10 della classifica ATP. Cilic, già campione US Open nel 2016, ha dovuto lottare per assicurarsi ...

US Open – Madison Keys asfalta la Cibulkova - ai quarti anche Osaka e Tsurenko : L’americana stende la Cibulkova e accede ai quarti di finale, insieme alla giapponese Osaka e alla Tsurenko Madison Keys accede ai quarti di finale dello US Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam. La tennista americana, numero 14 del mondo e del seeding, mette ko la slovacca Dominika Cibulkova con il punteggio di 6-1, 6-3 in un’ora e 15 minuti. Un successo che permette alla statunitense di approdare al turno ...

Tennis : Us Open - Djokovic ai quarti : ANSA, - ROMA, 3 SET - Novak Djokovic si è qualificato per i quarti di finale degli Us Open. Il serbo ha superato in tre set con il punteggio di 6-3 6-4 6-3 in 2 ore e 2 minuti il portoghese Joao Sousa.

US Open 2018 : Djokovic ai quarti - battuti Sousa e il grande caldo : Il 33enne di Augsburg, che al terzo turno aveva imposto l'alt al più giovane connazionale Alexander Zverev, numero 4 del mondo e del tabellone, neppure al quinto tentativo è riuscito a guadagnare un ...

US Open – Tutto facile per Djokovic contro Sousa - Nole asfalta il portoghese e vola ai quarti : Il tennista serbo non lascia scampo al portoghese Sousa, stendendolo in tre set dopo poco più di due ore di gioco Obiettivo quarti di finale centrato per Novak Djokovic, che centra per l’undicesima volta l’accesso a questa fase della competizione negli US Open. Il serbo non lascia scampo al portoghese Sousa, asfaltandolo al termine di tre set a senso unico. Due ore e due minuti la durata di un match mai in discussione, che si ...

DIRETTA / Us Open 2018 Djokovic Sousa (6-3 6-4) streaming video e tv : il serbo ad un set dai quarti : DIRETTA Us Open 2018, streaming video e tv: a New York si completa il quadro degli ottavi di finale nel torneo di tennis dello Slam. In campo lunedì sia Roger Federer che Novak Djokovic(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 21:26:00 GMT)

US Open – Nishikori stacca il pass per i quarti - liquidato Kohlschreiber in tre set : Il tennista asiatico non lascia scampo al suo avversario, battendolo in tre set con il punteggio di 6-3, 6-2, 7-5 Il giapponese Kei Nishikori stacca il pass per i quarti di finale dello Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam. Il numero 19 del mondo e 21 del seeding, finalista nel 2014, liquida in tre set Philipp Kohlschreiber, numero 34 del ranking Atp con il punteggio di 6-3, 6-2, 7-5 in due ore e un quarto di gioco. ...

Us Open - Nishikori vince in tre set : è ai quarti di finale : Il tennista giapponese, numero 19 del mondo e ventunesimo favorito del tabellone, ha sconfitto in tre set il tedesco Philipp Kohlschreiber , numero 34 del ranking Atp, col punteggio di 6-3, 6-2, 7-5. ...

DIRETTA / Us Open 2018 Djokovic Sousa (0-0) streaming video e tv : Nishikori e Keys volano ai quarti! : DIRETTA Us Open 2018, streaming video e tv: a New York si completa il quadro degli ottavi di finale nel torneo di tennis dello Slam. In campo lunedì sia Roger Federer che Novak Djokovic(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 19:29:00 GMT)