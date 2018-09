US Open | non c’è storia tra Williams e Pliskova | Serena in “scioltezza” in semifinale

Tennis - US Open 2018 : si infrange il sogno di Maria Sharapova. La russa non riesce a ritrovarsi : Si sono infranti stanotte i sogni della Tennista russa Maria Sharapova (22a nel ranking WTA) di approdare ai quarti di finale degli US Open 2018. La 31enne, dopo un percorso sino a ieri stupendo senza perdere nemmeno un set, si è arresa alla spagnola Carla Suarez Navarro (24a nel ranking WTA) con il punteggio di 64 63. Un risultato inatteso ma non del tutto impronosticabile: la russa, infatti, pur arrivando al match dopo aver battuto in modo ...

Us Open - Federer distrutto dopo la sconfitta con Millman : “non riuscivo a respirare” : Us Open, Federer ha perso la chance di giocare il quarto di finale contro Djokovic, cadendo sotto i colpi di Millman ”Era veramente molto caldo stasera, non riuscivo a respirare, è la prima volta che mi accade. Più il match andava avanti, più sudavo, sudavo, sudavo sempre di più. Alla fine ho perso energia. Caldo e umidità erano impressionanti, è brutale giocare in queste condizioni e John è stato più bravo di me ad adattarsi”. ...

Us Open - Federer ko : Milllman : Non mi rendo conto di ciò che ho fatto - Tennis : Clamorosa sorpresa negli ottavi di finale degli US Open: lo svizzero Roger Federer, numero 2 del mondo e del seeding, è stato eliminato dall'australiano John Millman, numero 55 Atp, nel match che chiudeva il programma sull'Arthur Ashe Stadium: 36 75 76, 7, 76 , 3, lo score, dopo 3 ore e 34 minuti ...

US Open – Kyrgios umile dopo sconfitta contro Federer : “passante? Fenomenale. Io non ho vinto nulla - devo fare meglio” : Nick Kyrgios commenta la sconfitta contro Federer agli US Open con grande umiltà: il tennista australiano ammette di non aver mai vinto nulla in carriera e di dover migliorare ancora molto Nick Kyrgios ci ha provato, semplicemente Roger Federer è stato più forte. Questa la sintesi della sfida degli US Open che ha messo di fronte il talentuoso tennista australiano al G.O.A.T del tennis mondiale. Nel post gara nessuna lamentela, Kyrgios ha ...

Us Open - Kyrgios non fa paura - Federer lo spazza via : All'ex numero uno del mondo - campione qui cinque volte ma l'ultima un decennio fa - non resta che inchiodare sul 7-5 lo score finale e raggiungere il morbido Millman agli ottavi di finale in attesa ...

Incredibile agli Us Open - l'arbitro incita Kyrgios. Federer avvisa : "Non si può fare" : Episodio "inedito" con protagonista il giudice Lahyani sceso a incitare Nick. Federer: "Non si può fare"

US Open – Caso Kyrgios-Lahyani - Federer attacca : “non so cosa gli abbia detto - ma contro di me non lo permetterò” : Roger Federer commenta l’episodio di ‘coaching’ che ha coinvolto Kyrgios e l’arbitro Lahyani: il tennista svizzero ha espresso un duro giudizio sulla vicenda Nick Kyrgios è uno dei protagonisti più chiacchierati degli US Open. Pur essendo finito al centro di un’aspra polemica, questa volta il tennista aussie ha poche colpe. Curioso l’episodio accaduto durante la sfida contro Herbert, con Kyrgios seduto a ...

US Open 2018 : Mohamed Lahyani non sarà sanzionato per il caso del dialogo con Nick Kyrgios : Molto rumore per nulla. Si chiude senza sanzioni la vicenda che ha coinvolto, nella giornata di ieri, il celebre giudice di sedia svedese Mohamed Lahyani e l’australiano Nick Kyrgios durante il match di secondo turno degli US Open che opponeva quest’ultimo al francese Pierre-Hugues Herbert. Il comunicato emesso dal torneo, in particolare, recita quanto segue: “Dopo una globale osservazione condotta dagli ufficiali di gara degli ...

Us Open 2018 : l'arbitro incoraggia Kyrgios - Federer : 'Non si può fare' : Io vedo le tue partite e tu sei qualcosa di formidabile per questo sport. Ora quello in campo non sei tu, lo so", le parole che si sono potute udire di Lahyani. La versione di Kyrgios e Lahyani L'...

US Open – Nadal vince e attacca : “giocare in queste condizioni non è salutare - inoltre gli spettatori rischiano di…” : Rafa Nadal riesce a superare Pospisil nonostante il grande caldo. Al termine del match il maiorchino si unisce alle proteste per il troppo caldo Nonostante il successo per 6-3 / 6-4 / 6-2 su Vasek Pospisil, Rafa Nadal non è apparso molto contento al termine del suo match degli US Open. Il motivo? Sempre lo stesso, il troppo caldo. Tanti tennisti si sono lamentati per le temperature che hanno sfiorato i 40 gradi, fra essi anche Rafa Nadal ...

US Open – Fognini non si risparmia critiche - Fabio beffardo con se stesso : “ho fatto schifo” : Fabio Fognini ko contro Millman agli US Open 2018, il tennista italiano non si risparmia critiche: le sue parole dopo la sconfitta Ieri ha salutato gli US Open 2018 anche l’ultimo tennista italiano rimasto in tabellone, che coincideva con ogni probabilità con l’azzurro su cui si poggiavano le speranze più rosee dell’Italia di andare più avanti possibile nel torneo americano. Fabio Fognini, numero 14 della classifica Atp, ...

Us Open – Missione compiuta per la Ostapenko - Townsend battuta non senza fatica : La tennista lettone vince in tre set il confronto con la Townsend, staccando il pass per il turno successivo degli Us Open Una partita durata quasi due ore e mezza, un match intenso e complicato che Jelena Ostapenko è riuscita a conquistare grazie al decisivo strappo finale. La lettone stende l’americana Townsend e vola al terzo turno degli Us Open, dove ad affronterà la vincente del match tra Maria Sharapova e la Cirstea. Un ...

