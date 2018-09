US Open | maratona Nadal-Thiem | la spunta Rafa al termine di un match epico!

Us Open - Nadal : che sofferenza con Khachanov - ottavi conquistati dopo una 'maratona' : NEW YORK - Quattro ore e ventitré minuti di lotta sull'Arthur Ashe Stadium per staccare il pass per gli ottavi di finale. È quanto ha dovuto impiegare Rafa Nadal , numero 1 del mondo e campione in carica agli US Open , a New York ha vinto anche nel 2010 e 2013, pure in quei casi da numero 1 del ranking,, per avere ragione di un Karen Khachanov in versione extralusso, 22 ace ...

US Open – La prima maratona di Kevin Anderson : il tennista sudafricano supera Shapovalov al 5 set : Kevin Anderson accede agli ottavi di finale degli US Open battendo Shapovalov dopo 3 ore e 47 minuti: il tennista sudafricano si è imposto al 5° set Servono 3 ore e 47 minuti a Kevin Anderson per staccare il pass per gli ottavi di finale degli US Open. Il tennista sudafricano costretto alla prima ‘maratona’ dello Slam a stelle e strisce, contro un ottimo Shapovalov. Il talentino canadese, numero 28 al mondo, è riuscito a strappare il primo set ...