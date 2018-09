Us Open | Del Potro primo semifinalista

US Open 2018 : i risultati di martedì 4 settembre del tabellone femminile. Fuori la detentrice Sloane Stephens : Agli US Open di tennis si cerca una nuova regina: la campionessa uscente, la statunitense Sloane Stephens abdica, lasciando strada, a sorpresa soprattutto per le dimensioni della sconfitta, alla lettone Anastasija Sevastova, capace di imporsi per 6-2 6-3. In semifinale se la vedrà con un’altra statunitense, Serena Williams, che batte 6-4 6-3 la ceca Karolina Pliskova. La maggiore delle sorelle Williams parte male nel primo set, cedendo il ...

US Open - Del Potro vince la battaglia con Isner : l’argentino in semifinale contro il vincente di Nadal-Thiem : US Open, Del Potro vola in semifinale battendo il padrone di casa Isner, adesso attende il vincente dell’incontro tra Thiem e Nadal Juan Martin Del Potro approda alle semifinali degli US Open, sconfiggendo John Isner in una partita “a botte” condizionata dal caldo in quel di Flushing Meadows. Isner ha vinto il primo set per 7-6, prima di abbassare il proprio livello di gioco a causa anche di un crollo fisico notevole. Del ...

US Open – Ciclone Sevastova! Stephens spazzata via : si spengono i sogni di back to back della campionessa : Anastasija Sevastova spezza i sogni di back to back di Sloane Stephens: la tennista lettone batte la campionessa in carica in 2 set Viste le debale di tante tenniste della top 10 nei primi turni, Sloane Stephens stava pensando seriamente di poter accarezzare il sogno di un back to back clamoroso. La campionessa in carica degli US Open, sempre un po’ defilata nei discorsi riguardanti le vittorie Slam (nonostante sia numero 3 al mondo), si è ...

US Open – ‘King’s fall’ - la caduta del Re : le foto più belle della sfida tra Federer e Millman [GALLERY] : La caduta del Re, emozioni forti nella notte degli US Open: nella nostra gallery le foto più belle della sfida tra Federer e Millman Risultato inaspettato in arrivo direttamente dalla tarda notte (italiana) degli US Open. Non sembravano doverci essere problemi per Roger Federer, impegnato contro il numero 55 al mondo, John Millman, con in palio il pass per i quarti contro Novak Djokovic. E invece il Re è caduto. Il tennista svizzero è ...

Il tributo social degli US Open a Federer dopo l’eliminazione : “cadere fa parte della vita - ma rialzarsi…” [FOTO] : dopo l’eliminazione a sorpresa agli ottavi di finale, gli US Open hanno voluto dedicare un particolare messaggio social a Roger Federer Ieri notte sul cemento dell’Arthur Ashe John Millman ha fatto la storia. Il tennista australiano è riuscito nell’impresa di battere Roger Federer, in rimonta, al quarto set: 7-5 7 7-6(7) 7-6(3). Un risultato inaspettato, non solo per la differenza di valori sulla carta, nonchè per i ...

US Open 2018 : altra delusione per Sharapova - ko agli ottavi con Suarez Navarro : Decisi i quarti di finale del tabellone femminile degli US Open , quarto e ultimo Slam stagionale. Dopo Serena Williams, Karolina Pliskova, la campionessa in carica Sloane Stephens ed Anastasija ...

US Open 2018 : Roger Federer molto deluso dopo l’eliminazione agli ottavi : “Ho avuto problemi con le condizioni - Millman ha reagito meglio di me” : Quello che si presenta in sala stampa dopo l’eliminazione agli ottavi di finale è un Roger Federer molto deluso. John Millman lo ha appena eliminato dagli US Open agli ottavi di finale, come non succedeva dal 2013, quando a batterlo fu Tommy Robredo in una strana serata sul vecchio Louis Armstrong Stadium. Sulla calura serale newyorkese lo svizzero ha dichiarato: “Ho fatto molta fatica con queste condizioni: il clima era molto caldo ...

