US OPEN 2018 Diretta Djokovic Millman streaming video e tv | Re Federer senza corona da

US OPEN 2018 - Rafael Nadal : “Sul 5-5 nel tie-break del 5° set è stato come lanciare una monetina” : Rafael Nadal si è qualificato alle semifinali degli US Open 2018 di tennis dopo una partita infinita contro l’austriaco Dominic Thiem terminata dopo quasi cinque ore di gioco stellare (il match è terminato alle ore 2:00 di notte di New York) con il punteggio di 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 (4), 7-6 (5). L’iberico è venuto a capo di un incontro complicatissimo in cui ha perso il primo parziale con uno sconcertante 6-0, che non ha intaccato la ...

US OPEN 2018 : Djokovic al test Millman - Cilic-Nishikori replica della finale 2014. Tra le donne Suarez Navarro in cerca di conferme : Giornata numero dieci agli US Open 2018: sui campi di Flushing Meadows è tempo di concludere i quarti di finale con la parte bassa del tabellone maschile e di quello femminile. Tutti e quattro i match odierni si giocheranno sull’Arthur Ashe Stadium, equamente divisi tra sessione diurna e notturna. Alle ore 18 aprono la scena, nel torneo femminile, Naomi Osaka e Lesia Tsurenko, per un quarto difficile da prevedere, anche se entrambe le ...

US OPEN 2018 : Juan Martin Del Potro ti ricordi il 2009? Ancora contro Nadal : Delpo ti ricordi il 2009? Agli US Open sembra davvero di essere tornati indietro di nove anni, a quella semifinale dominata dall’argentino, primo passo verso quel primo ed unico Slam della carriera. Eppure di scontri e anche di partite importanti con Nadal il nativo di Tandil ne ha giocate tante in queste stagioni, ma mai come questa volta le sensazioni e i ricordi portano a quella sfida. Un Del Potro tirato a lucido quello che si è visto ...

VIDEO Nadal-Thiem - highlights US OPEN 2018 : maratona di quasi 5 ore. Lo spagnolo vince al tie-break del quinto set : Rafael Nadal e Dominic Thiem hanno dato vita alla partita più spettacolare degli US Open 2018. 4 ore e 48 minuti di autentica battaglia, con lo spagnolo che l’ha spuntata per 7-6 al tie-break del quinto e decisivo set. Pochi rimpianti per l’austriaco, mai così bene in carriera sul cemento. Il maiorchino, con la consueta forza caratteriale che lo contraddistingue, ha saputo reagire ad un primo parziale perso addirittura per 6-0. Ora ...

Nadal-Del Potro - US OPEN 2018 : semifinale. Quando si gioca e come vederla in tv? Data - orario e programma : Saranno Rafael Nadal e Juan Martin Del Potro a scendere in campo nella prima semifinale maschile agli US Open 2018. Pronostico rispettato, dunque, nella parte alta del tabellone con il numero uno e tre del mondo che si giocheranno un posto in finale proprio come lo scorso anno e come al Roland Garros in questa stagione. E’ anche il remake della semifinale del 2009, Quando a vincere fu l’argentino (triplo 6-2), che poi riuscì a ...

US OPEN 2018 : Nadal è in semifinale! Battuto Thiem al tiebreak del quinto set. Ora super sfida con Del Potro : Tutto fa pensare ad un Thiem che può subire il contraccolpo della sconfitta del set precedente, ma il numero nove del mondo si procura subito un break di vantaggio e lo conserva fino all'ottavo game, ...

US OPEN 2018 : Nadal vince la maratona con Thiem. In semifinale sarà rivincita con Del Potro : L'argentino, numero 3 del mondo e del seeding, in una giornata caldissima e di grande umidità ha superato in quattro set lo statunitense John Isner , numero 11 della classifica mondiale e del ...

VIDEO US OPEN 2018 - gli highlights della notte. Avanzano Serena Williams e Del Potro - fuori Stephens : Grandi emozioni nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 settembre agli US Open 2018. Serena Williams, grande favorita per il titolo, ha piegato in due set la resistenza della ceca Karolina Pliskova, approdando in semifinale. L’americana troverà la sorprendente lettone Anastasija Sevastova, che ha eliminato la detentrice del trofeo, la statunitense Sloane Stephens. In campo maschile l’argentino Juan Martin Del Potro, dopo aver ...

US OPEN 2018 : Serena Williams non dà scampo a Pliskova - è in semifinale con Sevastova : Una Serena Williams dei tempi d'oro conquista la semifinale degli US Open femminili , ultimo Slam della stagione, facendo letteralmente impazzire l'Artur Ashe Stadium di New York. La sei volte ...

US OPEN 2018 : i risultati di martedì 4 settembre del tabellone femminile. Fuori la detentrice Sloane Stephens : Agli US Open di tennis si cerca una nuova regina: la campionessa uscente, la statunitense Sloane Stephens abdica, lasciando strada, a sorpresa soprattutto per le dimensioni della sconfitta, alla lettone Anastasija Sevastova, capace di imporsi per 6-2 6-3. In semifinale se la vedrà con un’altra statunitense, Serena Williams, che batte 6-4 6-3 la ceca Karolina Pliskova. La minore delle sorelle Williams parte male nel primo set, cedendo il ...

