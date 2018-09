Urla in ufficio | anche questo è un abuso

dilei

(Di mercoledì 5 settembre 2018), porte sbattute, pugni sulla scrivania, oggetti scagliati per terra con violenza. Alzi la mano chi non ha mai assistito ina veri e propri attacchi di rabbia da parte di colleghi o capi incapaci di mantenere il controllo. Non è facile reagire con prontezza e lucidità di fronte a simili comportamenti. Spesso si ha la sensazione di trovarsi di fronte a un fiume in piena, che non è possibile arginare se non peggiorando ulteriormente la situazione. Allora si cerca di limitare i danni. Dopo magari anni di convivenza forzata, abbiamo identificato da quali colleghi ci possiamo aspettare tali picchi di violenza. Impariamo a trattarli come “mine vaganti”, pronte a deflagrare da un momento all’altro: misuriamo le parole, cerchiamo di ridurre per quanto possibile i momenti nei quali siamo costrette a interagire con loro. Ma naturalmente non sempre è possibile, capita ...