Un quarto dei migranti arrivati in Italia con la Diciotti hanno lasciato i centri di

quarto l'otto dei genovesi agli Europei di Glasgow : Il podio dista due secondi e il risultato, comunque, attesta la crescita dell'otto azzurro, sesto un mese e mezzo fa in Coppa del Mondo. Ora, dopo qualche giorno di riposo, Gabbia, Mumolo e Perino ...

Lavoro - solo un quarto dei disoccupati italiani si rivolge ai Centri pubblici per l'impiego : Teleborsa, - In Italia urge un miglioramento dei servizi pubblici per l'impiego , per garantire una maggiore efficienza nell'incontro tra domanda ed offerta di Lavoro. E' quanto emerge dall'audizione ...

Tour de France 2018 - la classifica dei favoriti : Geraint Thomas rafforza il primato - quarto Vincenzo Nibali. Valverde e Yates crollano : L’undicesima tappa del Tour de France 2018 ha regalato il primo scontro diretto tra i favoriti, ribaltando la classifica generale. Geraint Thomas si è preso la maglia gialla, allungando sui rivali e ora guida sul compagno di squadra di Chris Froome e su Tom Dumoulin. quarto posto per il nostro Vincenzo Nibali, seguito da Primož Roglic. Tanti uomini di classifica sono invece andati alla deriva, tra cui Alejandro Valverde, Jakob Fuglsang e Adam ...

Rapporto Ecomafia - nel 2017 record di arresti per reati ambientali. Un quarto dei delitti scoperti riguarda i rifiuti : Nel 2017 sono stati accertati in Italia quasi 31mila illeciti ambientali, 84 al giorno e il 20 per cento in più rispetto all’anno prima. I numeri dell’ultimo Rapporto Ecomafia di Legambiente, presentato alla Camera, spengono l’ottimismo di chi sperava in una diminuzione del crimine contro l’ambiente e accendono invece l’attenzione sul settore dei rifiuti: qui si concentra un quarto degli illeciti, quasi 7.400, ...