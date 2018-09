Un paio di features chiave per OnePlus 6T | tutto svelato dal packaging di vendita

optimaitalia

: Un paio di features chiave per #OnePlus6T: tutto svelato dal packaging di vendita - OptiMagazine : Un paio di features chiave per #OnePlus6T: tutto svelato dal packaging di vendita -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Ildidel prossimo6T, diffuso in Rete nelle ultime ore grazie alle soffiate provenienti dal social cinese Weibo (spesso e volentieri ricettacolo dei leak più svariati, specie per quanto riguarda gli articoli provenienti da quelle parti), molto ci dice su alcune caratteristichedel prodotto. Quel che di più dovrebbe catturare la vostra attenzione non è tanto la confezione esterna, molto simile a quella dei predecessori, tanto il contenuto interno, che sembra svelare alcuni dettagli piuttosto importanti.La parte frontale sembra essere solcata da un notch molto più piccolo di quello che caratterizza l'attuale6 (la forma richiama quella di una piccola goccia di rugiada, o di pioggia se preferite). Su questo stesso versante ritroviamo anche lo scanner di impronte digitali, finalmente collocato sotto lo schermo. Indovinate un po' quale ...