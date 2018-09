Un nuovo Nintendo Direct è atteso alle 00 | 00 di questo venerdì

Nintendo : annunciato il nuovo Super Smash Bros. Ultimate Edition Pro Controller per Nintendo Switch : Super Smash Bros. Ultimate è un gioco molto atteso dagli appassionati della celebre serie Nintendo, per cui sembra quasi normale l'annuncio di un nuovo Controller, il quale sarà disponibile anche in edizione limitata, riporta Nintendoeverything.Come possiamo vedere dalle prime immagini, il design del Controller dedicato a Super Smash Bros. Ultimate è molto pulito e minimalista, ed il logo del gioco risalta per contrasto sulla scocca del Pro ...

Modifica Nintendo Switch : Ecco R4S - nuovo Dongle Per L’Hack : Vuoi fare la Modifica alla tua Nintendo Switch? Cerchi il modo di effettuare l’hack alla console Nintendo Switch? Presto arriverà il Nuovo Dongle R4S R4S, Dongle per hack e Modifica Nintendo Switch Torniamo nuovamente a parlare della console Nintendo Switch, un prodotto eccezionale che ha fatto segnare record di vendita davvero incredibili e che ancora oggi, a qualche anno […]

Modifica Nintendo Switch : Ecco R4S - nuovo Dongle Per L’Hack : Vuoi fare la Modifica alla tua Nintendo Switch? Cerchi il modo di effettuare l’hack alla console Nintendo Switch? Presto arriverà il Nuovo Dongle R4S R4S, Dongle per hack e Modifica Nintendo Switch Torniamo nuovamente a parlare della console Nintendo Switch, un prodotto eccezionale che ha fatto segnare record di vendita davvero incredibili e che ancora oggi, a qualche anno […]

Go Vacation : il party game arriva su Nintendo Switch con un nuovo trailer di lancio : Go Vacation è un gioco precedentemente uscito su Wii e atteso su Nintendo Switch per il 27 luglio 2018.In occasione del suo lancio, possiamo vedere un nuovo trailer di lancio del party game approdato su Switch. Come riporta MyNintendonews avremo a disposizione più di cinquanta minigiochi, svariate ambientazioni da esplorare e un multiplayer locale fino a quattro giocatori.L'obiettivo del gioco è quello di esplorare quattro resort: il resort ...

Honor Note 10 sfida Nintendo Switch in un nuovo leak : Honor Note 10 appare in due nuovi scatti andando a sfidare la console Nintendo Switch con le sue dimensioni decisamente imponenti. L'articolo Honor Note 10 sfida Nintendo Switch in un nuovo leak proviene da TuttoAndroid.

Giocare con Nintendo Switch in verticale si può : un nuovo accessorio lo permette : Abbiamo imparato a conoscere Nintendo Switch con il suo schermo in posizione orizzontale, con i due Joy Con d'ordinanza collegati saldamente ai lati dell'LCD della console. Un nuovo accessorio al centro di una campagna Kickstarter vuole ribaltare il punto di vista che abbiamo della piattaforma Nintendo, permettendo di utilizzare la macchina con entrambi i controller in posizione verticale.Flip Grip, come riporta Nintendo Life, non è altro che un ...

Gli autori del remake di Secret of Mana sono a lavoro su un nuovo GDR per Nintendo Switch e PS4 : Una nuova offerta di lavoro pubblicata di recente da Square Enix ha svelato che la Divisione 8 della compagnia, già famosa per aver lavorato al remake di Secret of Mana e a Final Fantasy: Brave Exvius, starebbe sviluppando un GDR action nuovo di zecca per PS4 e Nintendo Switch, naturalmente non ancora annunciato.Come riporta VG24/7, Square Enix vorrebbe assumere attraverso questo annuncio un assistente di progetto, che avrà il compito di ...