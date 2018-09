' Un giorno all' improvviso' | la vita cruda di D' Emilio al Lido

Venezia - Un giorno all'improvviso : "Con Un giorno all'improvviso abbiamo cercato di raccontare una storia universale, un rapporto tra una madre e un figlio. Abbiamo lavorato molto sulla relazione tra personaggi, la scrittura in realtà ...

Il Sottosegretario alla Difesa Tofalo "Top gun" per un giorno : Roma, askanews, - Il Sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo si è recato in visita all'aeroporto militare di Pratica di Mare, alle porte di Roma, per approfondire la conoscenza diretta sulle ...

Italia-Polonia a Bologna - Roberto Mancini torna a casa. "Un giorno allenerà i rossoblu" : Bologna, 4 settembre 2018 - Dietro l'angolo, per una città scottata dall'inizio tutt'altro che brillante del Bologna " tre partite, un solo punto, nessun gol realizzato " c'è la partita della ...

Migranti - Fico punge Salvini : "Dalla Diciotti dovevano scendere il primo giorno" : Il presidente della Camera: "Ci ho lavorato molto e, infatti, la mattina che io intervenni scesero il pomeriggio dalla nave"

Migranti - Fico alla festa del Pd : “Dalla Diciotti dovevano scendere tutti il primo giorno”. E sulla Libia attacca la Francia : “Non c’è dubbio e lo dico senza alcuna remora che dalla Diciotti tutte le 179 persone con 29 minori non accompagnati dovevano scendere il primo giorno e non si doveva aspettare tutto questo tempo”. Parole pronunciate da Roberto Fico dal palco della festa Pd di Ravenna, che hanno strappato applausi dal pubblico. “E’ una questione – ha detto – su cui ho lavorato molto e infatti la mattina che io ...

Giulia Bongiorno 'assolve' la Lega e Salvini dalle accuse della magistratura : "È inaccettabile che i magistrati, che dovrebbero agire come dei sacerdoti, visto che hanno il potere di assolvere e condannare, interferiscano nelle indagini altrui". Giulia Bongiorno, ministro della Pubblica Amministrazione, senatrice della Lega e avvocato penalista in una lunga intervista al quotidiano Libero interviene sulle vicende giudiziare di Matteo Salvini - indagato per il caso della nave Diciotti - e della Lega, cui i ...

TV - Rai Storia : a “Il giorno e la Storia” il ricordo di Carlo Alberto Dalla Chiesa : Sono le ore 21 del 3 settembre 1982: il prefetto di Palermo, generale Carlo Alberto Dalla Chiesa – inviato in Sicilia per combattere la mafia, dopo i successi contro il terrorismo – sta andando a cena con la giovane moglie Emanuela Setti Carraro. Li segue su un’Alfetta la scorta guidata dall’agente Domenico Russo. Arrivati in Via Isidoro Carini, due motociclette e un’auto affiancano la A112 del generale e l’auto di scorta. Partono, ...

Beautiful - non lascia ma raddoppia : 2 puntate al giorno dal 3 all’8 settembre - anticipazioni : Dopo 28 anni pensavate che le avventure dei protagonisti di Beautiful andassero verso l’esaurimento? Ingenui. Non solo la soap più longeva in Italia non si ferma ma raddoppia trasmettendo due puntate al giorno dal lunedì al venerdì, mantenendo la puntata singola solo il sabato. Beautiful, Lunedì 3 settembre 2018 – Ore: 13:45 Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) accetta di riconfermare i voti del matrimonio di fronte a Carter (Lawrence ...

Serena Grandi perseguitata dall'ex fidanzato : 'Vivo ogni giorno nella paura' : Serena Grandi terrorizzata dall'ex compagno Luca Iacomoni :'La nostra relazione è finita da un anno, ma lui non demorde - racconta l'attrice in un'intervista esclusiva rilasciata a Tgcom24 -. La ...

