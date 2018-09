“Un altro giorno di morte in America”

Rifiuti. Raggi : “Un altro incivile è stato colto sul fatto” – VIDEO : “Un altro incivile è stato colto sul fatto mentre sporcava le strade della nostra città. Questa volta a Tor Bella Monaca, durante un’operazione congiunta di Carabinieri e Polizia Locale di Roma Capitale” lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Il responsabile, un 39enne proveniente da Guidonia, aveva appena “svuotato” alcune cantine dei cittadini che avevano risposto a un suo annuncio. Dopo aver ...

Norvegia - ministro xenofobo si innamora della rifugiata iraniana : “Un conto è la vita privata - un altro quella pubblica” : Sembra essere la classica storia che si ripete da sempre, specialmente nei romanzi rosa: un ragazzo che si innamora di una ragazza che proviene da un’altra città. Solo che questa volta non si tratta di un romanzo e lui non è un protagonista qualunque. Il ministro norvegese Per Sandberg, 58 anni, ha reso pubblica la sua relazione con la reginetta di bellezza iraniana Bahareh Letnes, 28 anni. Ma a far notizia non sono i trent’anni di ...

Napoli - dura risposta di Benzema a De Laurentiis : “Un altro pazzo in lista” : Il Napoli si prepara per la prossima stagione ma nel frattempo tiene banco il calciomercato. In mattinata importanti indicazioni di De Laurentiis che ha smentito le voci su Cavani, Di Maria e Benzema giudicando quest’ultimo ‘vecchio’. L’attaccante non ha digerito le dichiarazioni: “C’è un accordo tra me e Ancelotti per comprare solo giovani giocatori. Non posso prendere due vecchi con tutto il rispetto ...

Ricerca - Battiston : “Un altro grande risultato dell’astronomia multimessaggero” : “Un altro grande risultato dell’ astronomia multimessaggero, oltre ai fotoni e alle onde gravitazionali, sorgenti estremamente energetiche nell’universo comunicano con noi attraverso neutrini di altissima energia”. Ad affermarlo è il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, intervenendo così sulla rilevazione per la prima volta neutrini e fotoni da stessa sorgente cosmica, annunciata ...