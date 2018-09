Ufficiale | Asia Argento fuori da X Factor Ma Sky non svela il sostituto

X Factor 12 - interrotta la collaborazione con Asia Argento : è Ufficiale : X Factor 12, è ufficiale Asia Argento è fuori: la collaborazione è saltata Asia Argento non prenderà parte alla 12esima edizione di X Factor nel ruolo di giudice. A comunicarlo ufficiale è lo stesso programma, che attraverso i social mette al corrente il pubblico su quanto è stato deciso. Questa scelta definitiva è stata presa […] L'articolo X Factor 12, interrotta la collaborazione con Asia Argento: è ufficiale proviene da Gossip e Tv.

Asia Argento fuori da X Factor 2018. E’ Ufficiale : Asia Argento Non poteva essere altrimenti. L’avevamo in qualche modo preannunciato e ora è arrivata l’ufficialità: Asia Argento fuori da X Factor 2018. Sky ha comunicato la sua decisione pochi minuti fa nel corso della conferenza stampa di presentazione (qui i dettagli minuto per minuto) della dodicesima edizione. “Abbiamo deciso in accordo con Asia Argento di non farla partecipare ai live per tutelare i ragazzi e la gara. ...

Ue : Mogherini inizia viaggio Ufficiale in Asia e Oceania : Bruxelles, 03 ago 08:28 - , Agenzia Nova, - L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, da oggi all'8 agosto sarà... , Beb,